Des dizaines de milliers d'Espagnols se sont rassemblés en plein cœur de Madrid pour protester contre la loi d'amnistie des indépendantistes catalans poursuivis pour la tentative avortée de sécession de 2017, à deux jours de sa présentation au Congrès, comme un baroud d'honneur.

La manifestation, convoquée par le Parti populaire (PP, droite), a rassemblé 45 000 personnes selon la préfecture de Madrid.

La future loi d'amnistie, contrepartie à la réélection du premier ministre Pedro Sánchez et qui bénéficiera aux séparatistes catalans accusés de terrorisme , au premier rang desquels Carles Puigdemont, sera présentée mardi à la chambre basse, le Congrès des députés.

Une mer de drapeaux espagnols et européens a envahi la célèbre Plaza de España en mi-journée.

Publicité

Parmi les figures du PP , son dirigeant, Alberto Núñez Feijóo, rival de Pedro Sánchez aux législatives du 23 juillet, qui a promis de sauver démocratiquement l'Espagne et de rendre aux Espagnols leur droit à un pays qu'ils n'ont pas choisi .

Il était accompagné de l'ancien premier ministre Mariano Rajoy ainsi que la présidente de la région de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ni amnistie ni retour de Puigdemont

Dans la foule, de nombreuses têtes grises tenaient des pancartes Non à l'amnistie! ou encore Sánchez, traître. Dictateur menteur .

Silvia Sobral, 64 ans, est venue protester contre ce gouvernement traître qui veut détruire la nation espagnole et appelle de ses vœux de nouvelles élections .

L'éventuel retour en Espagne de Carles Puigdemont, l'ancien chef du gouvernement régional catalan lors de la tentative de sécession de la Catalogne qui avait fui en Belgique pour échapper à la justice, lui semble être une insulte , ou alors pour aller en prison , dit-elle.

Publicité

Pepa Sánchez, une madrilène de 70 ans, est venue parce qu' elle se sent espagnole et défend la Constitution espagnole , disant regretter que l'amnistie soit désormais légale .

Il semble inadmissible à Diego Garcia, 72 ans, d'amnistier ces personnes coupables de terrorisme pur et dur . L'éventuel retour de Carles Puigdemont en Espagne lui semblerait terrible : Je n'ai pas de mots, c'est un type qui a été condamné...

Où sont les jeunes? Où sont-ils? , crie un manifestant à la foule en agitant dans chaque main un drapeau espagnol et un autre européen.

C'est par désaccord qu'Ismael Sanz, 47 ans, s'est rendu là : ce n'est positif pour personne que Puigdemont revienne, il va y avoir plus de crispation et plus de confrontation .

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Madrid, Jose Luis Martinez Almeida, et l'ancien premier ministre espagnol Mariano Rajoy figuraient parmi les dignitaires invités à l'événement. Photo : Getty Images / OSCAR DEL POZO

Lorsqu'elle sera votée et promulguée, sans doute pas avant plusieurs mois, la loi d'amnistie permettra, dans un délai de deux mois, la levée des poursuites contre des centaines de militants et dirigeants indépendantistes inculpés pour leur rôle dans la tentative de sécession.

Le parti d'extrême droite Vox est également vent debout contre cette mesure d'amnistie et a organisé de nombreuses manifestations émaillées de violences ces derniers mois, notamment devant le siège du Parti socialiste, lors desquelles ses militants ne cessaient de scander que le premier ministre était un dictateur .

La promesse d'une approbation rapide de la loi d'amnistie par le Parlement avait permis à Pedro Sánchez d'être reconduit dans ses fonctions de chef du gouvernement à la mi-novembre pour un nouveau mandat de quatre ans, grâce aux votes des députés des deux partis séparatistes de Catalogne, qui en avaient fait la condition non négociable de leur soutien.