Téléthon de la Ressource : plus de 687 000 $ pour les personnes handicapées

La Ressource pour personnes handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec a fait appel à la générosité de ses partenaires et de la population ce dimanche. Plus de 687 000 $ ont été amassés dans le cadre du téléthon régional.

La Ressource épaule plus de 2000 personnes selon leurs besoins. L’objectif de l’organisme était de récolter 500 000 $ pour améliorer le quotidien des personnes handicapées, notamment avec de l'équipement spécialisé, de l'aide à domicile et l'organisation d'activités.

De nombreux témoignages de membres de l’organisme ont été présentés lors de la soirée dont celui d’une mère de deux enfants qui vit avec une maladie dégénérative. Des familles ont aussi parlé de leur quotidien avec des enfants qui vivent avec des handicaps.

Chaque année, on sait que ça ne va pas tellement bien. L'après-pandémie, notamment, c'était tellement difficile! Puis, chaque fois, on se dit : c'est certain qu'on ne l'atteindra pas. Chaque année, avec l'aide des partenaires, des présidents d'honneur, ceux et celles qui donnent, toutes les activités qui se font partout, monsieur et madame Tout-le-Monde qui appellent et qui donnent lors de la journée du téléthon, on arrive à faire des miracles. Chaque fois, on tombe sur le derrière et on se dit : bien voyons donc, ça ne se peut pas! , a souligné dimanche l'animatrice, Isabelle Harvey.

Le chiffrier final de ce 27e téléthon affichait 687 989 $ en dons. En 2023, l’événement avait permis d’amasser plus de 690 000 $.

Le téléthon se déroulerait de 16 h à 22 h au Théâtre du cuivre de Rouyn-Noranda et était diffusé sur les ondes de Noovo Abitibi-Témiscamingue.

Questionnés sur nos ondes sur la formule de cette campagne de financement, les animateurs, Isabelle Harvey et Martin Lavoie y voient un événement nécessaire où la complicité s’installe rapidement.

On voit toute la différence avec le téléthon. Les gens savent que le téléthon est là. Par contre, on n’est pas fou, on sait que les temps changent et là tranquillement, on va chercher les jeunes sur le web , a indiqué Isabelle Harvey.

Il y a environ la moitié du montant qui est amassé par des activités tout au long de l’année. [...] Mais c’est là où on offre la visibilité à ces organismes-là, ces partenaires-là. L’équation est parfaite , a renchéri Martin Lavoie.

Émily Bégin, Guillaume Lemay-Thivierge, Et on déjeune, RockTown, Marion Lamontagne-Bélisle et Gaith Boucher étaient des artistes qui ont participé à la soirée.