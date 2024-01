C’est le grand jour pour Le 27e téléthon de la Ressource pour personnes handicapées

C'est ce dimanche qu'aura lieu le 27e téléthon de la Ressource pour personnes handicapées Nord-du-Québec et Abitibi-Témiscamingue.

L'objectif de l'organisation est d'amasser plus de 500 000 $ pour améliorer le quotidien des personnes handicapées, notamment par de l'équipement spécialisé, de l'aide à domicile ou encore l'organisation d'activités.

L'an dernier, le Téléthon avait permis d'amasser plus de 700 000 $. L'événement débute ce dimanche de 16 h à 22 h au théâtre du cuivre de Rouyn-Noranda et diffusé sur les ondes de Noovo Abitibi-Témiscamingue.

On y présentera notamment des vidéos tournées dans la région avec des personnes handicapées recevant des services.

Isabelle Harvey sera l'animatrice du téléthon pour une 21 années consécutives. Elle souligne que les gens de l'Abitibi-Témiscamingue sont constamment généreux chaque année.

« Chaque année, on sait que ça ne va pas tellement bien, l'après-pandémie notamment c'était tellement difficile, puis à chaque fois on se dit c'est certain qu'on l'atteindra pas. Chaque année avec l'aide des partenaires, des présidents d'honneur, ceux et celles qui donnent, toutes les activités qui se font partout, monsieur et madame tout le monde qui appellent et donnent lors de la journée du téléthon, on arrive à faire des miracles. Chaque fois on tombe sur le derrière et on se dit bin voyons dont ça ne se peut pas », affirme-t-elle.

L'organisation a aussi confirmé la présence de Guillaume Lemay-Thivierge et d'Émily Bégin pour cette 27e édition.