Des funérailles d'État seront célébrées aujourd'hui à Ottawa pour l'ancien chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) Ed Broadbent.

M. Broadbent est décédé le 11 janvier dernier à l'âge de 87 ans. Il a été député pendant plus de deux décennies et a dirigé le NPD pendant 14 ans dans les années 1970 et 1980.

Le premier ministre Justin Trudeau, qui assistera aux funérailles, a déclaré que ce sera l'occasion pour les Canadiens de rendre hommage à l'héritage d'Ed Broadbent, qui a mené le NPD à ses meilleurs résultats électoraux jusqu'à ce que Jack Layton batte ce record en 2011.

L'actuel chef néo-démocrate Jagmeet Singh a également confirmé sa présence.

Ouvrir en mode plein écran Ed Broadbent avait accompagné Jagmeet Singh à l'occasion d'une visite dans un marché d'Ottawa, lors de la campagne d'octobre 2019. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Une émission spéciale animée par Daniel Thibeault sera diffusée sur les ondes du Réseau de l'information (RDI) à compter de 15 h 30.

Les funérailles d'État sont généralement réservées aux personnes qui ont occupé des fonctions de gouverneur général, de premier ministre ou de ministre. D'éminents Canadiens peuvent aussi avoir des funérailles nationales si le premier ministre le juge opportun.

En tant que chef du NPD , Ed Broadbent a affronté quatre premiers ministres, dont Pierre Elliott Trudeau, le père de l'actuel premier ministre canadien Justin Trudeau, et Brian Mulroney.

À travers son parcours, Ed Broadbent a reçu de nombreuses distinctions, dont plusieurs doctorats honorifiques.

Il est aussi devenu membre du Conseil privé du Roi en 1982, a été nommé Officier de l'Ordre du Canada en 1993 et a été promu Compagnon de l'Ordre du Canada en 2001.

Ouvrir en mode plein écran Le député néodémocrate, Ed Broadbent, à la Chambre des communes en 1974. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / stf

Le Canada se porte mieux grâce au service dévoué d'Ed Broadbent. Défenseur de l'égalité et de la justice, son engagement à aider les autres n'a jamais faibli. Ces funérailles d'État nous offriront l'occasion de rendre hommage à son incroyable héritage, qui restera sans aucun doute une source d'inspiration pour des générations de Canadiens.

Les drapeaux de tous les édifices du gouvernement fédéral partout au pays, y compris la Tour de la Paix, seront mis en berne du lever au coucher du soleil, dimanche.

Les funérailles auront lieu au Carleton Dominion-Chalmers Centre, à 16 h, à Ottawa. La cérémonie sera diffusée en direct sur les chaînes Facebook et YouTube du ministère du Patrimoine canadien.