Le député du Bloc québécois Yves Perron de passage en Abitibi-Témiscamingue

Le député de Berthier-Maskinongé et porte-parole du Bloc québécois en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de gestion de l'offre, Yves Perron est de passage en Abitibi-Témiscamingue ce week-end.

Accompagné des députés de Rouyn-Noranda-Témiscamingue Sébastien Lemire et de la députée d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, Sylvie Bérubé, il a visité quelques entreprises de la région.

Samedi il s'est rendu à la ferme Complémenterre de Mont-Brun, à la ferme Despic de Palmarolle et à la miellerie de la Grande Ourse à St-Marc-de-Figuery.

Yves Perron dit avoir discuté des différents enjeux pour les producteurs d'ici, notamment de l'impact de la sécheresse de la dernière année dans la région.

Il estime que toute la logistique entourant le transport des aliments doit aussi être adressée rapidement dans les régions éloignées.

On ne veut pas remplacer les réseaux de distribution traditionnels, mais je pense qu'on peut greffer autour de ça des réseaux de distribution plus régionale qui seraient plus efficaces. On se fait demander de réduire nos gaz à effets de serre et on transporte des bêtes ou des cultures sur des milliers de kilomètres, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans , affirme-t-il.

Le député Yves Perron et ses collègues lors de sa visite à la ferme Complémenterre de Mont-Brun à Rouyn-Noranda. Photo : Bloc québécois

Un « énorme potentiel »

Yves Perron estime que l'Abitibi-Témiscamingue a un énorme potentiel agricole et que la région pourrait jouer un rôle important dans les prochaines années

Le réchauffement climatique ça a du négatif bien sûr, mais ça peut aussi faire augmenter le potentiel agricole de la région et ça peut nous permettre des investissements futurs. Si on est assez visionnaires de se préparer en conséquence et d'avoir une rentabilité pour différents types d'entreprises , ajoute Yves Perron en précisant sa pensée concernant l'avenir de l'agriculture dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue.