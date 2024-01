Des experts préconisent la prévention pour affronter la crise en santé

Le système de santé néo-brunswickois vit une crise sans précédent; pénurie de main-d’œuvre, longues attentes à l’hôpital, fermeture de services. Et si la santé préventive des communautés faisait partie de la solution?

Le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick pense que cette approche peut donner des résultats.

C'est la raison pour laquelle il a invité des professionnels de la santé et le public à échanger à ce sujet lors d’un forum à Dieppe, samedi.

Le but était de trouver des idées novatrices afin de mettre en œuvre un système de santé plus performant, notamment en misant sur la santé préventive des communautés. Les participants ont pu échanger sur la promotion et l’intégration de saines habitudes de vie.

Le directeur de la recherche au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, Saïd Mekari, rappelle qu’une bonne alimentation, le fait de bouger, de ne pas fumer et de réduire sa consommation d’alcool sont des moyens préventifs pour limiter les maladies chroniques. Particulièrement chez les personnes vieillissantes.

De ce fait, on rentre moins à l’hôpital, on occupe moins de lits et on décharge un peu le système de santé , en résulte-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Saïd Mekari, directeur de la recherche au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Mudashiru Babatunde Lawani

Selon les spécialistes de la santé, le manque de sommeil, la gestion du stress, l’absence de liens sociaux sont aussi des facteurs de risque.

Publicité

Trouver des solutions qui coûtent moins cher

En plus de professionnels de la santé, des députés ont rejoint la conversation, samedi.

Pour le député libéral de Moncton-Centre, Rob McKee, participer à ce forum a été l'occasion d’en apprendre davantage sur la santé.

C’est très important. On veut mettre de l’emphase sur la prévention et trouver des solutions qui coûtent moins cher au système de santé , soutient-il.

Ouvrir en mode plein écran Rob McKee, député libéral de Moncton-Centre. Photo : Radio-Canada / Mudashiru Babatunde Lawani

La médecin de famille Lise Babin souligne que certaines ressources communautaires existent pour aider les patients à mieux répondre à ces défis.

Lise Babin cite notamment les lieux où les gens peuvent aller faire de l’activité physique, des cuisines communes, des cours de cuisine, partout où est-ce que les gens peuvent apprendre à prendre en charge leurs habitudes de vie.

Ouvrir en mode plein écran Lise Babin, médecin de famille. Photo : Radio-Canada / Mudashiru Babatunde Lawani

Les défis du quotidien

Difficile parfois de promouvoir efficacement les bonnes habitudes de vie dans une société où nombre de personnes sont confrontées à diverses réalités socio-économiques.

Pour la professeur en gestion en service de la santé à l’Université de Moncton, Claire Johnson, il est important que les professionnels de la santé gardent en tête la réalité de leur patient.

Ouvrir en mode plein écran Claire Johnson, professeure en gestion en service de la santé à l’Université de Moncton et candidate libérale de Moncton-Sud. Photo : Radio-Canada / Mudashiru Babatunde Lawani

C’est comme une sensibilisation pour les professionnels de la santé, pour qu’ils soient au courant de ce que les gens vivent pour être vraiment aidant au lieu de culpabiliser les gens de ne pas faire ce qu’ils sont supposés faire , avance Mme Johnson, qui aussi candidate libérale dans la circonscription provinciale de Moncton-Sud.

Dans cette nouvelle approche du système de santé, la technologie pourrait être appelée à jouer un rôle essentiel.

La directrice adjointe à la recherche Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, Julie Goguen, aimerait qu’une ressource en ligne fiable soit créée pour les professionnels de la santé.

Ouvrir en mode plein écran Julie Goguen, directrice adjointe à la recherche Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Mudashiru Babatunde Lawani

Une application, un site web auxquels ils feraient confiance pour qu’ils aient des informations rapidement pour donner à leurs patients , explique-t-elle.

D’après le reportage de Babatundé Lawani