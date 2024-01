Patinage de vitesse : l’or pour la Baieriveraine Valérie Maltais à Salt Lake City

Valérie Maltais s'est emparée de l'or, samedi, à la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste de Salt Lake City, aux États-Unis. La patineuse originaire de La Baie a grimpé la première marche du podium à l'épreuve de la poursuite par équipes en compagnie d'Ivanie Blondin et d'Isabelle Weidemann.

Le trio a franchi la ligne d’arrivée en 2 min 54,07 s avec une avance de 1,44 seconde sur les Japonaises, médaillées d’argent. Les Américaines ont terminé en troisième position.

C’est vraiment un bon moment pour avoir un tel résultat avec les Championnats du monde qui arrivent très rapidement, a lancé Valérie Maltais. C’était le fun de faire la poursuite aux Championnats des quatre continents et d’être de retour une semaine plus tard! On a eu une meilleure exécution, mais on a encore des choses à améliorer.

3:51 Isabelle Weidemann, Valerie Maltais et Ivanie Blondin. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

En début de saison, les Canadiennes avaient remporté la médaille d'argent à la Coupe du monde d'Obihiro, au Japon.

Valérie Maltais conclura sa fin de semaine en prenant part au départ groupé, dimanche.

Vendredi, Maltais s’est également méritée la médaille de bronze au 3000 mètres. C’est la première fois en carrière que la Baieriveraine grimpe sur le podium pour cette épreuve.