Yukon : Une Première Nation mise sur l’hydroponie pour améliorer son autonomie alimentaire

La Première Nation Na-Cho Nyäk Dun du Yukon a acquis une participation majoritaire dans une entreprise spécialisée dans les systèmes alimentaires hydroponiques, afin d'améliorer la sécurité alimentaire dans le Nord.

La Première Nation basée à Mayo, au Yukon, est désormais le propriétaire majoritaire de ColdAcre Food Systems, située à Whitehorse, avec une participation de 51 % dans l'entreprise.

Nous essayons vraiment de constituer un portefeuille de souveraineté alimentaire et de trouver des moyens de relier toutes les activités que nous menons , affirme Jani Djokic, présidente-directrice générale de la société de développement de Na-Cho Nyäk Dun.

Nous avons vraiment eu le sentiment que ColdAcre complétait cet objectif.

La Première Nation exploite déjà Mayo Foods, une épicerie de la communauté, qui est son activité phare dans le secteur de l'alimentation, rapporte Jani Djokic. Elle s'est également impliquée dans l'ancien café local qui est en train d'être transformé en espace de rassemblement communautaire.

La Première Nation a également acheté une ferme il y a quelques années, à l'ouest de Mayo.

ColdAcre a commencé ses activités il y a six ans et se concentre actuellement sur la production d'aliments dans des conteneurs maritimes réaffectés, à Whitehorse, ainsi que sur la construction et la vente de systèmes hydroponiques destinés à être utilisés dans d'autres communautés.

L'essentiel de ce que nous essayons de faire est d'apporter les avantages de la production alimentaire locale aux communautés qui ne peuvent généralement pas cultiver de la nourriture.

Jani Djokic explique que la société Na-Cho Nyäk Dun travaille avec ColdAcre depuis cette époque, lorsqu'elle a acheté l'une des unités de production hydroponique de l'entreprise.

Au début, j'ai pensé qu'ils étaient un peu fous, parce que nous savons que Mayo a des températures très fraîches. J'ai commencé par leur demander de ne pas s'engager dans cette voie tant qu'ils ne m'auraient pas prouvé que cela pouvait fonctionner à -60 degrés , explique Mme Djokic.

Et l'équipe de ColdAcre s'est indéniablement surpassée en démontrant cela , ajoute-t-elle.

Nous n'avons pas tout à fait atteint -60 , renchérit M. Bos. Le jour le plus froid que nous ayons enregistré, je crois, a été -53, et il s'est extrêmement bien comporté.

Ouvrir en mode plein écran ColdAcre affirme que ses systèmes hydroponiques sont conçus pour fonctionner correctement dans le climat du Grand Nord. Photo : Archbould Photography/ColdAcre

Selon Mme Djokic, ColdAcre offre à Na-Cho Nyäk Dun l'occasion de s'impliquer davantage dans le renforcement de la sécurité alimentaire par le biais de la formation et du développement des capacités, afin que la production alimentaire soit plus accessible aux membres de la communauté .

Nous essayons vraiment de créer une occasion, par le biais de la souveraineté alimentaire, où nous ne nous contentons pas de cultiver des aliments, mais où nous donnons aux gens les moyens de prendre en main cette production et de la rendre à leurs communautés.

Il s'agit d'une démarche qui part de la base. Je suis donc impatiente de voir ce que nous pouvons faire dans ce domaine.

Avec les informations de Leonard Linklater