Des pédales sur la glace : l’aventure à vélo d’un jeune Français sur le lac Winnipeg 

L'explorateur français de 26 ans Antonin Durand s'est lancé cette fin semaine dans une expédition en solitaire à travers le lac Winnipeg. A vélo sur la glace, en traînant derrière lui son matériel, il prévoit de rejoindre Grand Rapids tout au nord du lac dans une dizaine de jours.

Pour les derniers préparatifs, Antonin Durand n’oublie rien pour cette expédition qui l'amènera du sud jusqu'au nord du lac Winnipeg en solitaire et sans ravitaillement.

A vélo, l'explorateur traînera derrière lui plusieurs dizaines de kilos dans un traîneau : nourriture, matériel de survie et surtout de quoi rester au chaud.

Ça permet de pouvoir mettre tout son matériel dans une sorte de grande luge, et après on peut faire des grandes expéditions sans avoir à porter le matériel , affirme-t-il.

C'est bien plus pratique, surtout que pour les expéditions polaires on a besoin de beaucoup plus de matériel que pour une expédition classique , poursuit-il.

Ouvrir en mode plein écran Le jeune explorateur a déjà réalisé plusieurs aventures du genre au Canada et ailleurs dans le monde. Photo : Radio-Canada

Antonin Durand n’en est pas à sa première aventure. Il a déjà remonté la rivière Manicouagan au Québec. L’été dernier, il a traversé le désert du Namib en Jordanie.

Publicité

Cette fois, il a choisi le Manitoba, et son plus grand lac, pour ses immensités glacées.

Je voulais vraiment me retrouver minuscule dans un endroit gigantesque et là j'aimais bien le fait d'avoir à 100 kilomètres de tous les côtés, absolument rien du tout , s’enthousiasme-t-il.

C'est dans un magasin de Winnipeg qu'Antonin Durand s'est procuré un vélo à pneus surdimensionnés, le modèle idéal pour adhérer à la glace

Après quelques derniers réglages sur les bords de la rivière Rouge, l'explorateur à pris la direction de Winnipeg Beach, pour enfin pédaler sur la glace et commencer son périple d'une dizaine de jours, direction plein nord, motivé par sa soif d’aventure.

Avec les informations de Corentin Mittet-Magnan