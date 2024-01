Après un long délai, Terre-Neuve-et-Labrador se prépare à l'arrivée d'un réseau de voiturage dans la province.

Le gouvernement a annoncé en octobre que la législation provinciale était modifiée afin d’autoriser ces entreprises.

Kabby est la première à recevoir un permis. C’est un service similaire à Uber et Lyft, mais créé par des étudiants de l’Université Memorial de Terre-Neuve.

Depuis leur déménagement dans la province, Haris Barki, Nana Abekah et Frank Nie constatent qu’il faut améliorer le transport à Terre-Neuve. Ils travaillent sur leur projet depuis un an et demi.

Publicité

C’était un défi se déplacer dans la ville, d’aller du point A au point B sans vider son compte , affirme Nana Abekah, cofondateur de Kabby.

L'application Kabby a été lancée la semaine dernière pour les téléphones Android et Apple.

On voulait créer quelque chose qui permettrait de diminuer les coûts, qui serait abordable, et qui en même temps serait généreux pour les chauffeurs , dit Haris Barki.

Mohamed el arbi Daboussi fait partie du premier contingent de 10 chauffeurs.

Publicité

Payer son appartement, le téléphone et tout, c’est très difficile pour une personne. C’est pourquoi j’ai pris un deuxième emploi , dit le père de deux enfants, qui travaille à temps plein comme serveur.

Les cofondateurs de Kabby espèrent régler la question des assurances dès le début février. Une fois cela accompli, Kabby pourra prendre la route.

D’après le reportage de Kyle Mooney