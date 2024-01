Les éleveurs de bovins de l’Alberta optimistes malgré des conditions instables

Wayne Skelton, qui élève des bovins de race Hereford près de Winfield, dans le centre de l'Alberta, prévoit une année rentable pour son entreprise en 2024.

Malgré les coûts élevés des intrants et les conditions volatiles, l'éleveur entrevoit la forte demande de bœuf comme un signe encourageant.

C'est ce que nous faisons, nous les cowboys, nous continuons à envisager l'année qui suit avec beaucoup d'optimisme , dit-il.

Nous avons l'impression d'être à l'aube de très bons moments à venir. Nous devons prendre les bonnes décisions, mais je pense que les conditions propices sont réunies.

De janvier à novembre 2023, les prix du bœuf haché en Alberta ont augmenté de plus de 10 %, selon les données les plus récentes de Statistique Canada.

Brenna Grant, directrice générale de Canfax, un organisme basé à Calgary qui analyse les cours du boeuf canadien, affirme que la demande de bœuf est restée forte malgré son coût élevé.

Au cours des 12 derniers mois, nous avons enregistré des prix records , dit-elle. Nous nous attendons à ce que les prix se stabilisent à ces niveaux élevés.

Mme Grant indique que la production de viande bovine avait diminué en 2023 et qu'une nouvelle baisse était attendue en 2024.

Les données de Statistique Canada montrent que le nombre de bovins dans les exploitations bovines canadiennes est passé de 10 470 400 en 2022 à 10 301 700 l'année dernière.

Mais une offre restreinte signifie des prix élevés sur le marché pour des éleveurs comme Wayne Skelton.

Les producteurs qui vendent [...] s'attendent à des prix élevés, en particulier au cours du second semestre de l'année , précise Mme Grant.

Le froid récent est un défi, mais il n'aura pas d'impact à long terme

Shawn Wilson, qui élève des bovins près de Strathmore, en Alberta, et en Saskatchewan, a déclaré que la période de froid extrême de ce mois-ci était éprouvante, mais qu'elle n'aura pas d'impact durable sur son élevage.

Il faut les nourrir un peu plus pendant quelques jours , dit-il. Mais il est évident que les conditions météorologiques en novembre, décembre et début janvier ont été beaucoup plus clémentes. Cela nous a permis d'économiser beaucoup d'aliments.

Ouvrir en mode plein écran Shawn Wilson, co-propriétaire de SW Cattle, rapporte que la vague de froid qui s'est abattue sur les Prairies ce mois-ci était éprouvante, mais que ses vaches n'ont pas été plus mal en point que ce à quoi il pouvait s'attendre avant que l'hiver ne commence. Photo : Fournie par Shawn Wilson

M. Wilson s'attend aussi à ce que les affaires soient bonnes cette année, mais il précise néanmoins que l'augmentation des coûts de transport et des aliments pour animaux réduit ses marges bénéficiaires.

Qu'il s'agisse du consommateur qui achète quelque chose ou du producteur qui élève quelque chose, cela coûte plus cher.

Wayne Skelton a eu des naissances dans son cheptel pendant les mois d'hiver, ce qui a rendu la vague de froid stressante. Aussi bon que je pense être, la plupart des vaches me trompent toujours sur le moment où elles décident de mettre leur bébé au monde.

M. Skelton raconte qu'il met des capuches à ses veaux pour protéger leurs oreilles et les maintenir à l'aise lorsque les températures sont basses. Nous nous en sommes sortis. Les petits bébés sont en vie, ils se portent bien et se développent , se réjouit-il.

Les changements météorologiques à court terme, comme la vague de froid de ce mois-ci, n'ont pas d'impact significatif sur le marché de la viande bovine, selon l'Association canadienne des bovins.

Mais les conditions de sécheresse qui touchent une grande partie de l'Alberta et qui obligent certains agriculteurs à réduire leurs troupeaux entraînent des perspectives favorables pour les producteurs encore présents sur le marché, mentionne le vice-président de l'association, Tyler Fulton.

La situation est à peu près aussi bonne qu'elle l'a été au cours des dernières années , dit-il. Ce dont nous avons besoin, c'est que mère Nature coopère un peu et nous donne un peu d'humidité pour que nous puissions maximiser notre production et en tirer profit.

Avec les informations de Brendan Coulter