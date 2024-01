Le permis d’une maison de retraite révoqué en raison d’une gestion « incompétente »

La maison de retraite Park Street Place, de Dresden en Ontario, a perdu son permis. La compagnie qui la gère a jusqu’au 29 mai pour la vendre ou pour fermer ses portes. L’avenir de ses résidents est en suspens.

Dans une décision cinglante, l’Office de réglementation des maisons de retraite de l’Ontario (ORMR) affirme que la mauvaise gestion financière et du personnel de la maison [de retraite] par le titulaire du permis est irresponsable, incompétente et préjudiciable à la santé, à la sécurité et au bien-être des résidents .

De plus, un second rapport publié quelques jours plus tôt accuse le propriétaire d’avoir facturé des frais pour des services inexistants à au moins un résident et à avoir continué de le faire après de nombreux avertissements.

Cette situation est bouleversante pour Robby Zook. Un membre de sa famille y habite.

Or, selon une experte, l’ ORMR ne révoque des permis que rarement.

De nombreux problèmes

Le rapport, publié le 22 janvier, fait état de situations troublantes.

Le registraire adjoint a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis a enfreint de nombreuses exigences de la loi, notamment en ne fournissant pas les services de soins nécessaires aux résidents et en ne protégeant pas les résidents du foyer contre la négligence.

Dans une décision précédente, l’ ORMR avait imposé au propriétaire de la maison de retraite d’embaucher un directeur. Or, la décision du 22 janvier dévoile que ce directeur a bien été embauché, mais qu’il n’a pas été payé.

De plus, selon le rapport, le propriétaire n'est pas guidé par le souci de répondre aux besoins des résidents et de préserver leur santé. Le titulaire du permis ne semble pas avoir l'intention ou la capacité de bonne foi d'exploiter le foyer conformément à la loi .

On y accuse le propriétaire d’avoir violé la loi en négligeant de s’assurer qu’un nombre adéquat d’employés était sur place en tout temps.

De plus, dans des rapports précédents, l’ ORMR accusait le propriétaire d’ exploitation financière répétée envers au moins un résident. Le rapport publié le 19 janvier affirmait que l'inspectrice a constaté que le foyer avait abusé financièrement d'un résident depuis novembre 2021 en facturant des "soins de mémoire", ce qui n'est pas un service que le titulaire de l'autorisation offre ou fournit. [...] Le titulaire de l'autorisation a déjà été cité pour ce problème en septembre 2023 et n'a pris aucune mesure corrective .

2615412 Ontario Inc, une compagnie à numéro, est citée comme propriétaire de la maison de retraite.

Des vies en suspens

M. Zook affirme avoir remarqué que le nombre d’employés fluctuait beaucoup depuis le début de l’été et que la situation s'est aggravée à l'automne.

Puis, cette décision a été rendue publique. Même si vous soupçonnez depuis un certain temps qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche dans la façon dont un établissement est géré, [le rapport] reste [choquant]. Le voir à l’écrit… des mots comme "incompétence" et "négligence" , dit-il, abasourdi.

Il s'inquiète de ce qui se passera si l'on ne parvient pas à trouver un nouveau logement à temps pour le membre de sa famille.

Les places dans les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite ont toujours été très prisées, et vous savez, il y a des listes d'attente.

Froid dans le dos

Laura Tamblyn Watts, PDG de l'association canadienne de défense des personnes âgées CanAGE, affirme qu'il est rare que l’ ORMR révoque des permis.

Ouvrir en mode plein écran Laura Tamblyn Watts dirige CanAGE. Photo : Radio-Canada / CBC

Selon elle, au cours des cinq dernières années, l’ ORMR a émis 21 ordonnances de révocation du permis d'une maison de retraite en Ontario.

Elle rappelle les problèmes de soins aux personnes âgées vécus durant la pandémie. Nous avons vécu la COVID-19 et nous savons à quoi cela ressemble lorsque des personnes âgées fragiles et ayant besoin d'aide sont négligées .

De plus, selon elle, ces situations sont effrayantes pour les personnes qui s’approchent de l’âge où habiter dans une maison de retraite se fait sentir. Pour de nombreuses personnes qui essaient de se projeter dans l'avenir - "où puis-je aller pour obtenir des soins sûrs?" - des cas comme celui-ci nous font froid dans le dos.

Une employée de Park Street Place a refusé, au téléphone, de répondre aux questions de CBC.

