Les municipalités mettent les bouchées doubles pour prévenir les inondations en C.-B.

Des villes du sud de la Colombie-Britannique font tout ce qu'elles peuvent pour se préparer aux grandes quantités de pluie apportées par une rivière atmosphérique qui s'abat sur la région. À Port Coquitlam, en banlieue de la métropole, les mesures se multiplient pour prévenir des inondations.

La Ville se dit prête à affronter les 90 millimètres de pluie qui pourraient tomber d’ici dimanche matin.

Nous travaillons d’arrache-pied afin de pouvoir composer avec la quantité de pluie attendue , dit David Kidd, le directeur des travaux publics de Port Coquitlam.

Des stations de pompage sont en marche et la ville a notamment mis des sacs de sable à la disposition de ses citoyens par le biais de deux stations libre-service.

David Kidd précise que les infrastructures de drainage sont entretenues, les digues sont inspectées, et les bouches d'égout sont nettoyées.

La Ville compte aussi sur la collaboration des citoyens : Port Coquitlam a lancé un concours incitant les résidents à publier une photo d’un drain dégagé, afin de gagner une carte-cadeau dans un commerce local.

La Ville de Maple Ridge a elle aussi pris des dispositions pour prévenir les inondations. Elle invite également ses citoyens à prendre des nouvelles des membres de leur communauté.

Le sud de la province toujours sous alerte

Un bulletin météorologique spécial d'Environnement Canada est en vigueur pour l’ensemble de l’Île de Vancouver, la côte Sunshine et des parties de l’intérieur de la province, soulignant un risque accru d'inondations, d'accumulation d'eau et d'éboulements, jusqu’au milieu de la semaine prochaine. Une alerte de pluie touche le Grand Vancouver et devrait prendre fin dimanche matin.

Le Centre de prévision des régimes fluviaux de la province estime qu’une quantité de pluie similaire à la rivière atmosphérique de 2021 tombera sur le sud de la province dans les prochains jours. Mais il ne s’attend pas à ce que l’impact soit aussi important, notamment en raison de la trajectoire des précipitations.

D’ailleurs, en point de presse vendredi, le premier ministre David Eby a admis que les résidents de la vallée du Fraser n’ont pas eu suffisamment d’avertissements avant que la rivière atmosphérique de novembre 2021 se soit abattue sur la région. Il affirme que son gouvernement a travaillé de près avec l’agence fédérale par la suite pour qu'elle communique davantage d’avertissements avant ce genre d’événement.

Avec les informations de Jennifer Magher