Pominville : le 13e immortel des Cataractes de Shawinigan

C’est l’ultime honneur qu’une équipe sportive puisse offrir à l’une de ses légendes. Samedi après-midi, l’attaquant Jason Pominville est devenu un immortel des Cataractes de Shawinigan. La plus vieille franchise de la LHJMQ a retiré le numéro 50 qu’il a porté entre 1998 et 2002.

Les supporteurs des Cataractes ne l’ont manifestement pas oublié. C’est une foule bruyante qui a offert un vibrant accueil à un athlète manifestement nostalgique.

« Ce qui me rend le plus fier, c’est que mes enfants sont rendus à l’âge où ils réalisent c’est quoi. Ils ont 12 et 14 ans et réalisent ce que papa faisait. De pouvoir le vivre avec eux, c’est touchant », a dit l’ancien capitaine de l’équipe à sa sortie de la patinoire.

L’organisation venait de lui offrir une peinture géante illustrant l’intégralité de son parcours au hockey junior et professionnel. Pominville a pu vivre cette cérémonie particulière en compagnie de ses parents, sa conjointe, ses enfants, ceux qui l’ont hébergé à Shawinigan ainsi que plusieurs ex-coéquipiers et membres du personnel d’entraîneur de l’équipe.

« J’avais écrit mon discours et je tenais à le lire pour être certain de ne pas oublier personne. C’était émotif, j’ai dû me retenir (de pleurer) quelques fois. »

Les Cataractes ont offert à Jason Pominville une toile commémorant l'ensemble de sa carrière

Le natif de Repentigny a de quoi être fier. Repêché tardivement, il a été l’un des joueurs clés de la meilleure saison de l’histoire de l’équipe. Lors de la saison 2000-2001, il a inscrit 113 points en 71 matchs. L’année suivante, alors qu’il venait d’être nommé capitaine, 121 points ont été ajoutés à sa fiche.

« On a battu bien des records, mais on a malheureusement perdu contre les Foreurs de Val-d’Or qui ont gagné la coupe cette année-là. »

On connaît la suite. L’ailier droit a été repêché par les Sabres de Buffalo. Après un début de carrière professionnelle en dent de scie (il a même été ignoré au ballottage), il est devenu le pilier des Sabres de Buffalo. Il y a disputé dix saisons, entrecoupées d’un séjour de cinq ans au Minnesota. Ses qualités de meneurs ont convaincu le personnel d’entraîneur des Sabres de lui confier le titre de capitaine de l’équipe. Il a disputé plus de 1000 matchs dans le circuit Bettman.

« Jason, c’est l’ultime passionné de hockey. Sa soif d’apprendre lui a permis d’avoir une très grande carrière. Encore aujourd’hui, on joue au hockey ensemble chaque semaine. Il est en grande forme, je pense qu’il pourrait même encore jouer dans la LNH aujourd’hui s’il le voulait. Il a l’air plus en forme que tous les joueurs avec qui j’ai joué durant mes dernières années », a complimenté son ancien coéquipier et grand ami Pascal Dupuis.

Avant le match, Jason Pominville s'est entretenu avec les joueurs des Cataractes.

Les amitiés que vous bâtissez ici demeureront bien plus longtemps que le souvenir d’une victoire ou d’une défaite

Humble… et passionné

Deux heures avant le match, quelques anciens coéquipiers et membres de l’organisation s’étaient donné rendez-vous dans une pièce près du vestiaire des Cataractes afin de renouer avec l’ailier droit de 41 ans.

« C’est quelqu’un de tellement humble et proche de son monde. On ne s’est pas vu depuis des années et tout de suite il est venu me voir prendre de mes nouvelles, exactement comme il l’avait fait en 2012 quand on s’était revu lors d’un match des anciens dans le cadre du tournoi de la Coupe Memorial. Jason c’est un gars comme ça… quelqu’un proche de ses coéquipiers », a souligné l’ancien capitaine Anthony Quessy.

Au début des années 2000, les Cataractes présentaient une formation étoile. Radim Vrbata, Marc-André Bergeron, Zbynek Michalek et Alexandre Burrows se sont ensuite établis dans la ligue nationale. Dominic Forget, Jonathan Bellemare et quelques autres coéquipiers ont aussi connu de belles carrières en Europe. L’entraîneur Denis Francoeur n’hésite pas un instant, même deux décennies plus tard, lorsqu’on lui demande ce qui faisait de Pominville un joueur spécial.

« Il fait partie de ces joueurs qui en redemandent toujours. Autant sur la glace que hors glace, il fallait le nourrir constamment. Il voulait apprendre et s’améliorer. C’était un excellent coéquipier, notre capitaine. C’était une personne à l’influence positive. Il n’était pas le plus vocal, mais il donnait l’exemple. »

Pominville est le 13e à recevoir un tel honneur par l’organisation. Son numéro 50 a rejoint ceux de Mario Gosselin (1), Michel Brière (7), Sergio Momesso (9), Benoit Plouffe (14), Pascal Dupuis (16), Patrice Lefebvre (17), Marcel Giguère (18), Stéphane Robidas (19), Marc-André Bergeron (21), Dean Bergeron (26), Stéphan Lebeau (27) et Patrick Lalime (33).