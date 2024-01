Les glaces de la baie des Ha! Ha! prises d’assaut

Les glaces de la baie des Ha! Ha! ont été prises d’assaut par les pêcheurs samedi.

Un nombre record de tentes et de pêcheurs se sont retrouvés sur les glaces dans différents secteurs alors que le couvert de glace est trop mince pour permettre l’ouverture des villages de L'Anse-à-Benjamin et de Grande-Baie.

Selon Rémi Aubin, de l'organisme Promotion Pêche, il y avait 1500 tentes et petites cabanes sur les glaces.

Moi, je pense que c'est le record des tentes, des tentes et des familles. Il y avait vraiment vraiment beaucoup de monde partout. C'est festif, c'est agréable , a-t-il indiqué.

Rémi Aubin a pêché sur les glaces dans le secteur de Grande-Baie avec sa famille. Il est président de l'organisme Promotion Pêche.

Les agents de Pêches et Océans Canada ont assuré une présence accrue sur les glaces pour rappeler les règles de sécurité.

C'est certain que quand il y a beaucoup de personnes comme ça, nous, les agents des pêches, on va s'assurer de mettre un peu plus de concentration, un peu plus de temps sur des sites comme ça, avec beaucoup d'achalandage. À chaque fois qu'on voit un peu plus loin des places où on n'est pas encore allés, on s'assure de l'état des glaces, on s'assure de l'épaisseur. Puis je vous dirais que pour Grande-Baie et L'Anse-à-Benjamin, c'est très sécuritaire , a expliqué l’agent des pêches Étienne Gilbert.

Étienne Gilbert et Jérémy Carignan sont agents de pêche pour Pêches et Océans Canada. Ils ont patrouillé sur les glaces aujourd'hui pour rappeler les mesures de sécurité aux pêcheurs.

Pour sa part, le directeur général de Contact Nature, Marc-André Galbrand, rappelle aux pêcheurs d’être prudents puisque le brise-glace de la Garde côtière canadienne a dû lancer des avertissements vendredi et samedi auprès de quelques pêcheurs.

Il faut savoir qu'il n'y a aucun site en ce moment qui est sécurisé, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun site que nous, officiellement, on dit que c'est sécuritaire. Donc tous ceux qui vont pêcher en ce moment, c'est vraiment à eux d'assumer la gestion des risques, donc de vraiment s'assurer qu'où ils vont aller, que ce soit sécuritaire. Il y en a qui prennent vraiment beaucoup de risques en s'approchant énormément du chenal. La glace est très mince, donc ces personnes-là prennent de très grands risques. Pour que la Garde côtière décide de klaxonner, c'est que c'est beaucoup trop proche, et je pense que les gens devraient faire preuve d'une beaucoup plus grande prudence , a fait valoir M. Galbrand à l'intention des pêcheurs.

L'affluence est forte à La Baie parce que plusieurs autres sites n'ont pas assez de glace, comme c'est d'ailleurs le cas à Saint-Fulgence.

Marc-André Galbrand est directeur général de Contact Nature.

L'engouement se vérifiait aussi le long de la route 170, où les haltes routières étaient remplies. C'était aussi le cas pour le stationnement de Bernard Poulin, propriétaire d’un terrain situé près du secteur des Battures, où il propose un stationnement payant pour une cinquième saison cette année. Samedi a été une journée record avec plus de 160 véhicules stationnés.

Bernard Poulin est propriétaire d'un terrain situé près du secteur des Battures, où il propose un stationnement payant pour une cinquième saison cette année. Samedi a été une journée record avec plus de 160 véhicules stationnés.

Bernard Poulin avait cependant quelques craintes par rapport à toute cette affluence.

Trop téméraires. Ils vont trop loin dans le Saguenay. [...] Il va falloir que ça fasse attention, parce qu'avec ce qui s'est passé il y a 15 jours, ça ne me tente pas qu'il y ait des noyades , a-t-il déploré.

D'après un reportage de Myriam Gauthier