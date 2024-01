Le nouveau chef du NPD albertain sera élu le 22 juin

Le conseil provincial du Nouveau Parti démocratique de l’Alberta a décidé samedi, à Red Deer, des règlements entourant la course à la succession de Rachel Notley.

La course à la direction du NPD albertain débutera officiellement le 5 février et se terminera le 22 juin 2024 à midi avec le dévoilement du nouveau chef plus tard dans la journée.

Les candidats potentiels devront soumettre leur candidature entre le 29 janvier et le 15 mars afin d’être admissibles à la course à la direction. Ils doivent aussi avoir été membres en règle du NPD depuis au moins six mois pour être admissibles. C’est une mesure pour éviter des candidats externes qui ne sont pas affiliés au NPD .

Nous sommes très excités d’avoir l'occasion de former un gouvernement en 2027 et je crois que les Albertains vont soutenir notre nouveau chef , dit Amanda Freistadt, directrice du scrutin de la course à la direction du NPD .

La date limite pour l'achat d'une carte de membre, afin de participer au vote, sera le 22 avril 2024. Les membres auront la possibilité de voter pour le nouveau chef du NPD albertain en ligne, par la poste ou par téléphone.

Publicité

Des députés seront candidats

Plusieurs députés seront candidats dans la course. L’ancienne ministre de la Santé Sarah Hoffman en fait partie, mais aussi le député d’Edmonton-Centre, David Shepherd, ainsi que l’avocate Rakhi Pancholi, qui représente les citoyens d’Edmonton-Whitemud. Du côté de Calgary, l’ancienne ministre de la Justice Kathleen Ganley prépare également son entrée dans la course.

Les candidats devront verser 60 000 $, un montant payable en plusieurs versements dans le courant de la course. Le plafond de dépense pour chaque candidat est établi à 500 000 $.

Le NPD est l'opposition officielle en Alberta avec 38 députés qui siègent à l'Assemblée législative.

Avec les informations de Jean-Emmanuel Fortier et Emmanuel Prince-Thauvette