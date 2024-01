La nouvelle politique de toponymie de Sherbrooke fait débat

Certaines élues de Sherbrooke se sont opposées à l'adoption de la nouvelle politique de toponymie qui vise à prioriser les femmes qui ont marqué l'histoire dans l'attribution de noms de rues.

Au Québec, sur 50 000 toponymes rappelant une personne, seulement 11 % désignent une femme.

Bénévole au Comité de toponymie de la Ville de Sherbrooke, David Lacoste admet qu'il est difficile de trouver un coin de rue avec deux noms de femmes qui représentaient la communauté de Sherbrooke .

La bibliothèque Éva-Sénécal est l'endroit qu'il a choisi pour rencontrer notre journaliste. Il s'agit d'un lieu nommé en l'honneur de cette autrice, poétesse et journaliste originaire de Sherbrooke.

David Lacoste évoque des raisons historiques pour expliquer cet écart.

Si la femme était à la maison et l'homme sur la place publique, c'est l'homme qu'on a retenu et qui se retrouve avec un nom sur le coin d'une rue et non la femme en question.