Des scieries du Québec n’atteignent pas leur seuil de rentabilité depuis plus d'un an en raison de la baisse de la demande pour du bois d'œuvre, ce qui fait diminuer les prix comparativement à ceux enregistrés durant la pandémie.

Après avoir connu des valeurs records de 1500 $ US pour 1000 pieds mesure de planche (pmp) en 2021, le prix du bois d'œuvre a plongé en 2022 après la pandémie. Il gravite présentement autour de 575 $ pour la même quantité, ce qui est nettement insuffisant pour assurer la rentabilité des scieries.

Pied mesure de planche Un pied mesure de planche (pmp) équivaut à une pièce de bois de 12 pouces de long sur 12 pouces de large sur 1 pouce d'épaisseur.

Ce contexte économique difficile a poussé certaines scieries à interrompre temporairement leurs activités en 2023 pour limiter les déficits. C'est notamment le cas de la Scierie Saint-Michel, située dans Lanaudière. Cette entreprise a repris du service depuis lors, mais elle fonctionne à perte à l'heure actuelle, et ce, bien qu'elle fonctionne à plein régime.

L'ensemble de l'industrie forestière est à perte depuis le début 2023. C'est beaucoup plus une gestion de coûts d'exploitation qu'on fait pour limiter les pertes actuellement , explique son PDG , Jean-François Champoux. Il craint de devoir entreprendre des actions [radicales] dans la prochaine année pour s'adapter à la situation­.

Jean-François Champoux, directeur de la Scierie Saint-Michel, située dans Lanaudière, soutient que l'industrie forestière fonctionne «à perte» depuis 2023. Photo : Radio-Canada

Les taux d'intérêt en cause

La rentabilité des scieries est intimement liée au secteur de la construction et des mises en chantier qui, lui, est influencé par les taux d'intérêt. Ces derniers ont triplé au cours des deux dernières années.

Francis Cortellino, économiste pour la Société canadienne d'hypothèques et de logement, soutient que les mises en chantier ont chuté de 32 % en 2023 au Québec, alors que le Canada achète plus de la moitié du bois produit dans la province.

Lorsque les taux d'intérêt sont élevés, les conditions de financement sont difficiles et les projets qui étaient auparavant rentables ne le sont plus, donc des projets sont retardés, des projets sont annulés, ce qui fait en sorte qu'il y a moins de mises en chantier , précise-t-il.

Plusieurs critiquent le manque de logements et la lenteur des mises en chantier au Canada. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

C'est un constat que partage M. Champoux. Pendant la pandémie, on a eu beaucoup de consommation et de rénovation aussi. Actuellement, on a un marché qui est plus restreint parce que les taux d'intérêt viennent complètement nous annuler le marché de la construction.

Vers une reprise?

Certains demeurent toutefois optimistes pour 2024 et croient qu'une baisse des taux fera augmenter le nombre de mises en chantier au pays. D'ailleurs, la Banque du Canada a déjà annoncé mercredi qu'elle maintenait son taux directeur à 5 %, ajoutant qu'elle avait commencé à discuter du moment où elle baissera son taux.

Pour le directeur du Conseil de l'industrie forestière du Québec, Jean-François Samray, la relance économique aura forcément lieu cette année puisque les États-Unis vont eux aussi diminuer leurs taux.

L'année 2024 s'annonce pour être une bonne année dans la reprise des marchés. La Réserve fédérale américaine a déjà indiqué que le mois de mars devrait être le mois où les baisses de taux vont arriver , soutient M. Samray.

Avec les informations d'Élyse Allard