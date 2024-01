Chefferie du PLQ : « J’ai connu des gens qui ont perdu avant de gagner », dit Coderre

Il avait fermé avec fracas la porte de la politique après une deuxième défaite à la mairie de Montréal contre Valérie Plante, à l’automne 2021. Si Denis Coderre s’est éloigné des tribunes politiques pendant trois ans, il est aujourd’hui tenté de revenir par la porte provinciale et par « le défi » que représente la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ).

À ceux qui le jugent dépassé, il répond clairement ceci : l’âge n’a pas d’importance et le nombre de défaites non plus.

S'il admet être polarisant , Denis Coderre souligne que le fait qu'il suscite beaucoup de débats est sain .

Avant d’entamer une tournée des régions pour tâter le pouls des militants, l'ex-maire de la ville de Montréal est revenu en entrevue sur ce qui le distinguerait dans une future course à la chefferie du PLQ .

Est-ce que je suis "passé date"? Je veux dire, la part des premiers ministres qui ont plus de 60 ans [...], est-ce que, parce que t'es âgé de plus de 60 ans, qu'il faut qu’on te laisse tomber? [...] On a combien de personnes qu'on pourrait utiliser puis qu'on laisse pour compte?

J’ai connu des gens qui ont perdu avant de gagner [...]. Si tu veux te remonter, il faut que tu survives à un échec. La seule façon de grandir, c'est de faire face à l'adversité , affirme l'homme de 60 ans.

Au-delà des déboires politiques, Denis Coderre a subi un AVC en mai dernier puis a fait une réhabilitation. Une épreuve difficile , dit-il, admettant qu’il est un peu différent aujourd’hui de ce qu’il était avant la maladie. Cette épreuve, poursuit-il, l’a fait évoluer .

C'était il y a quatre mois : je ne parlais pas, puis je ne marchais pas. [...] Pendant que mon petit-fils apprenait à marcher, moi, je réapprenais à marcher.

Plusieurs défis

Lors de l'entrevue de Denis Coderre avec Les Coulisses du pouvoir dans un restaurant italien de son quartier, le formulaire d’adhésion au PLQ est déjà rempli et bien enfoui dans la poche de son veston, tandis que sa lecture du rapport de relance du parti, elle, est presque terminée.

Pour Denis Coderre, le PLQ est un grand parti, et ses défis le sont aussi. Parmi ces défis : redémontrer sa pertinence, être percutant et parler aux régions, énumère-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Denis Coderre a répondu aux questions du journaliste Daniel Thibeault à l'émission «Les Coulisses du pouvoir». Photo : Radio-Canada / David Richard

Au moment d’écrire ces lignes, Denis Coderre avait entamé une tournée des régions. Il passera d’abord par le Centre-du-Québec, où il abordera des thèmes comme le rôle des municipalités et de l’école.

Interrogé sur ce dont a besoin le PLQ , celui qui a été député libéral dans la circonscription fédérale de Bourassa, ministre des Sports, ministre de l’Immigration et maire de Montréal est catégorique : le parti a besoin d’expérience et d’une connaissance des réalités du terrain.

On a essayé des choses en disant qu'on [avait] besoin du renouveau à tout prix [...]. C'est pas un problème d'avoir appris.

S'il peut déjà compter sur l’appui de Christopher Sirois, le président de l'association libérale de Lévis, Denis Coderre devra toutefois convaincre le caucus libéral et les militants... s’il décide de se lancer dans la course.

Publicité

Toutefois, avant de prendre une décision d'ici le mois de juin, le principal intéressé prendra la route au mois de mai pour l'Espagne et le Portugal afin de parcourir à pied, sur 300 km, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Question de réfléchir.

La course à la chefferie du PLQ aura lieu en 2025. Jusqu’à présent, seul le député de la circonscription de Marguerite-Bourgeoys, Frédéric Beauchemin, a confirmé son intérêt.

Quant au député libéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound, il a indiqué en entrevue avec Les Coulisses du pouvoir qu’il ne veut pas nécessairement fermer la porte mais qu'il devait y réfléchir plus longuement avant de prendre une décision.

Cet épisode des Coulisses du pouvoir sera diffusé dimanche à 11 h sur ICI RDI et sur ICI Télé.