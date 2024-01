L’école nationale de police du Québec s’installe à Montréal

L'École nationale de police du Québec (ENPQ) accentue la décentralisation de ses activités à l’extérieur de Nicolet. Elle aura, en septembre prochain, officiellement pignon sur rue à Montréal.

L'an dernier ses heures de formation à l'extérieur de Nicolet se sont accrues de 44 %. Nicolet doit maintenant partager la formation policière. Bientôt l'École nationale de police accrochera son enseigne devant un bâtiment de 15 000 pieds carrés dans l'arrondissement Anjou à Montréal, annonce Pierre St-Antoine, directeur général de l’ ENPQ .

C'est la première fois de l'histoire de l'École nationale de police du Québec que nous aurons, non pas une location à l'extérieur du campus Nicolet, mais bel et bien une antenne que l'on va louer, mais en notre nom , mentionne-t-il.

La formation de base des policiers demeurera l'exclusivité de Nicolet. L'antenne montréalaise sera dédiée aux formations des enquêteurs, des gestionnaires de la police et au perfectionnement.

Il faut effectivement trouver d'autres façons de former nos policiers mais, nos gens de la sécurité publique et toutes nos clientèles de perfectionnement policier sont appelés également à avoir des formations à l'extérieur du campus de l'école , ajoute-t-il.

Pour la formation de certains services de sécurité publique comme celui du Service de transport de Montréal ou celui du contrôle routier, l'École se déplaçait déjà dans la métropole, à Mirabel et à Québec.

L’an dernier, un peu plus de 80 mille heures de formation ont été données hors campus, ce qui représente une hausse de 44 % si on compare aux données de 2022. C’est donc près de 10 % des activités de l’école qui se passent désormais à l’extérieur de Nicolet.

La Ville favorable au projet

Les limites en disponibilité d'hébergement à Nicolet représentent une partie de l'explication. La mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois, qui siège au conseil d'administration de l' ENPQ , vit très bien avec ce déplacement d'activités.

L'Hôtel Montfort est plein souvent à cause de l'École de police, nos restaurants aussi. Donc, vraiment on est déjà à pleine capacité à Nicolet avec les activités de l'école et on comprend aussi que d'avoir un campus tout près de Montréal pour la formation, entre autres, des policiers c'est aussi plus pratique pour tout le monde , déclare-t-elle.

Le syndicat du personnel de l'École de police n'a pas d'objection non plus. Le centre va toujours être à Nicolet. On va donner les mêmes services. C'est juste que là on va donner de ces services-là aussi ailleurs , mentionne Frédéric Dagenais, vice-président régional du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec.

Avec les 62 millions en argent additionnel récemment accordé, l'école va tout de même ajouter à ses installations deux bâtiments de formation. Un sur un terrain acquis des sœurs de l'Assomption et l'autre sur son circuit d'entraînement routier.

Avec beaucoup plus de policiers à diplômer, l'école doit en ce moment prendre les bouchées doubles. On vient de lui passer une commande pour 144 constables spéciaux de plus, notamment pour les palais de justice. Pour y parvenir, de nouveaux renforts en formation seront requis.