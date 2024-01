Grand départ pour la deuxième Expédition Premières Nations

La deuxième Expédition Premières Nations a pris le départ samedi matin dans la communauté innue de Pessamit, sur la Côte-Nord, avec 56 participants originaires de partout au Québec.

Le départ a eu lieu tôt samedi matin à l’aréna de Pessamit. Une cérémonie de purification des motoneiges avec le chant du tambour pour bénir l’expédition de façon traditionnelle a marqué le début de l’expédition.

Christian Flamand, organisateur et cofondateur de l'événement, explique que l'expédition porte le message du grand feu sacré dans chaque communauté qu'elle traverse. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Pour la première journée, le groupe a parcouru 180 kilomètres.

C’était une journée de rodage de l’équipement , raconte Doris Poirier, trésorière du conseil d’administration de l’expédition, qui y participe pour la première fois. Il y a beaucoup de poids sur les machines. Les participants ont fait preuve de beaucoup de patience et ont eu une belle attitude.

Les participants parcourront un total de 3250 kilomètres jusqu'à Wendake, en passant par Mashteuiatsh, Rouyn-Noranda, Maniwaki et Saint-Michel-des-Saints.

Une importante mission

Comme l’an dernier, le but de l’expédition est de rendre hommage aux enfants victimes des pensionnats pour Autochtones, aux femmes autochtones assassinées et disparues, à Joyce Echaquan, ainsi qu’aux enfants qui ont été enlevés de leur famille à la naissance.

Cette année, les organisateurs de l’événement se sont donné comme mission supplémentaire de contribuer à la réconciliation et à la guérison en rapprochant les Premières Nations et les Québécois.

Pour y arriver, l’organisation a décidé de tracer un parcours plus court que l’an dernier, et qui sera à 75 % sur des pistes balisées par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ).

L’an dernier, on était loin des communautés et des villages. Avec l’utilisation des sentiers fédérés, on va être plus à la rencontre des gens, plus à proximité pour faire passer le message de la réconciliation , affirme Christian Flamand, organisateur et cofondateur de l’événement, en entrevue à l'émission Boréale 138.

L'expédition est l'idée de deux hommes : l'Atikamekw Christian Flamand (sur la photo) et le Naskapi Derek Jeremy Einish. (Photo d'archives) Photo : Crédit : Christian Flamand

Des activités seront organisées dans huit communautés autochtones et huit municipalités tout au long du parcours.

Dans chaque communauté où on s’arrête, on vit un échange culturel.

Les participants de cette deuxième expédition ont été sélectionnés sur la base de leur sensibilité accrue envers les causes autochtones soutenues par l’expédition, ainsi que la soif et la curiosité de connaître davantage les Nations autochtones. Ça va être de bons ambassadeurs dans le futur pour véhiculer ce qu’ils vont connaître et apprendre pendant ce parcours-là , souligne M. Flamand.

On a reçu au-dessus de 300 inscriptions de différentes régions, et même de l’international , affirme-t-il.

De 20 à 30 personnes supplémentaires par jour pourront se joindre au groupe pour parcourir un segment de l'expédition.

Cette année, le comité organisateur a décidé de tenir l’événement à la fin janvier plutôt qu’à la fin février. On a pris en considération les changements climatiques , explique M. Flamand, qui ne voulait pas se retrouver dans des conditions printanières comme l’an dernier.

Carol Dubé, le mari de Joyce Echaquan, participe à l’expédition pour une deuxième année. Kim O'bomsawin, documentariste et directrice de Terre Innue, fait aussi partie du groupe de motoneigistes cette année.