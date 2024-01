Redémarrage de la raffinerie de Burnaby : possibilité de panache et d’odeur ce dimanche

Parkland, l’entreprise qui opère la raffinerie, prévient que les habitants pourront constater « une forte odeur et un panache » ce dimanche, lors des opérations de redémarrage.

Le bien-être de nos voisins est notre priorité et nous collaborons avec les autorités pour informer la communauté et assurer sa sécurité , poursuit le communiqué de l'entreprise du 24 janvier.

Metro Vancouver indique surveiller de près les opérations de redémarrage de la raffinerie de Burnaby, en alertant à son tour qu’elles peuvent entraîner des odeurs, de la fumée et du torchage .

Les agents chargés de la réglementation et de l'application des lois en matière d'environnement continueront de surveiller et d'évaluer les émissions atmosphériques et les incidences potentielles des opérations de raffinage prévues pour les jours à venir , précise le bulletin sur la qualité de l’air de Metro Vancouver émis pour le nord-est et le nord-ouest.

Le bulletin, repris sur le site Internet d’Environnement Canada, conseille aux habitants de rester à l’intérieur, de fermer les fenêtres, les portes et les entrées d'air pour limiter leur exposition aux contaminants responsables de l'odeur .

La nécessité de communiquer avec le public

Lorsque l’odeur nauséabonde de la raffinerie s'est répandue dans la région à Burnaby et de Vancouver, la semaine dernière, des habitants se sont plaints du manque de communication de Parkland.

Je suis surpris qu’un événement aussi grave ait eu lieu sans que le public soit informé , dit Robert Ford, un de ces habitants.

Depuis le 24 janvier, Parkland publie des communiqués de presse chaque jour, notamment pour informer sur la reprise des procédures de redémarrage et aviser que la qualité de l'air qui se dégageait de la cheminée était conforme aux normes réglementaires.

Nous ne pensons pas qu’il y aura un impact sur la communauté. Nous souhaitons l’informer au cas où quelque chose arriverait , fait remarquer Kevin Farrow, directeur technique pour Parkland.

Selon Carol Liao, professeur d'éthique à l’Université de la Colombie-Britannique, la communication de l’entreprise ainsi que les bulletins émis par les autorités publiques anticipant les désagréments et les risques sont extrêmement utiles pour garantir la transparence et la responsabilité vis-à-vis des communautés environnantes .

Si une entreprise est à l'origine d'une odeur nauséabonde qui affecte la communauté environnante, elle doit se comporter en entreprise responsable et admettre immédiatement le problème, alerter les autorités publiques [ainsi que] les personnes susceptibles d'être affectées.

Kevin Farrow rappelle toutefois qu’il est aussi important de confirmer les informations avant de les communiquer au public. Il ajoute que l'entreprise examine les circonstances qui ont provoqué la forte odeur émise le 21 janvier.

Avec des informations de La Presse canadienne