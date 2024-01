Le ministère fédéral de l'Immigration rejette les affirmations du gouvernement mexicain voulant qu'une entente entre les deux pays ait déjà permis une baisse du nombre de demandes d'asile.

Cette controverse survient dans un contexte de pressions croissantes sur Ottawa pour imposer de nouveau des visas aux citoyens mexicains.

Le ministère mexicain des Affaires étrangères a affirmé la semaine dernière que la baisse du nombre de demandes en décembre est due à des mesures conjointes non définies prises par les deux pays.

Selon des données du ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté canadienne (IRCC), le nombre de demandes d'asile formulées par des citoyens mexicains a chuté de 500 en décembre par rapport au mois précédent.

Toutefois, le ministère rappelle que ce déclin est habituel à ce moment de l'année.

Les demandes fluctuent chaque mois pour diverses raisons, telles que la disponibilité des vols et les coûts , a indiqué le ministère vendredi. On reste préoccupés par la tendance à la hausse du nombre de demandeurs d'asile mexicains. C'est pourquoi le gouvernement du Canada surveille ces tendances et est déterminé à protéger l'intégrité de son système d'immigration ainsi que la sûreté et la sécurité des Canadiens.

Forte tendance

Les données d'Immigration Canada montrent que le nombre de demandes d'asile en provenance du Mexique a augmenté de 2000 % depuis l'élection des libéraux, passant de 110 demandes en 2015 à 23 995 en 2023.

Cela s'explique en partie par la décision du gouvernement, en 2016, de lever l'obligation de visa, permettant ainsi aux ressortissants mexicains de déposer plus facilement une demande d'asile au Canada.

Les données du ministère indiquent également une hausse de 46 % du nombre de demandes d'asile en provenance de citoyens mexicains de 2022 à 2023.

Le ministre fédéral de l'Immigration, Marc Miller, n'a pas confirmé jeudi si le Canada avait modifié ses politiques, se contentant d'indiquer que les deux pays exploraient diverses solutions.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre fédéral de l'Immigration, Marc Miller. Photo : La Presse canadienne / Christinne Muschi

Nous ne pouvons pas spéculer sur les décisions politiques futures. Tout nouveau développement sera rendu public , a assuré le ministère.

Les conservateurs ont exhorté les libéraux à rétablir l'obligation de visa pour les Mexicains, arguant que ce changement a conduit à des fraudes, à des abus et à des tensions dans le système d'asile.

Chez nos voisins du Sud, le gouvernement de Joe Biden a également averti que les trafiquants d'êtres humains liés aux cartels mexicains pourraient exploiter le régime d'exemption de visa du Canada pour faire entrer des personnes aux États-Unis.

Le ministère mexicain des Affaires étrangères a soutenu qu'il est important de préserver les avantages économiques découlant d'une facilitation des voyages entre les deux pays.