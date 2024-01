L’UQAR franchit le cap des 1000 étudiants internationaux

Maria Martinez ne tarit pas d'éloges envers l'établissement qui l'a accueillie il y a 10 ans. L'étudiante a quitté son pays natal, la Colombie, pour poursuivre ses études à Rimouski. Elle complète actuellement un postdoctorat en océanographie, en plus d'organiser des ateliers et des activités pour créer des liens entre les étudiants internationaux et la population rimouskoise.

À Rimouski maintenant, même pas besoin de voyager pour apprendre des langues, pour connaître d'autres cultures. Suffit d'être ici, à l'UQAR , dit-elle.

À son arrivée au Bas-Saint-Laurent, on comptait à peine 400 étudiants internationaux provenant d'une trentaine de pays. Mais une décennie plus tard, ces chiffres ont plus que doublé pour franchir le cap symbolique des 1000 étudiants internationaux, en provenance de plus de 60 pays. La direction des communications précise que 75 % de ces étudiants sont basés à Rimouski, et les 25 % restants au campus de l' UQAR de Lévis.

Maria Martinez répond aux questions des futurs étudiants de l'UQAR à l'occasion de la journée portes ouvertes de l'établissement. Photo : Radio-Canada

Depuis des années, l'établissement se targue d'attirer des dizaines, voire des centaines de nouveaux étudiants étrangers chaque année. Il faut dire que ses programmes en biologie marine jouissent d'une réputation qui traverse les frontières.

L'allègement des droits de scolarité de certains étudiants étrangers s'installant en région, annoncé par Québec en mai 2022, explique en partie cet engouement pour l'université rimouskoise.

Ce programme a été victime de son succès, mais aussi source de confusion. Plusieurs croyaient à tort pouvoir étudier gratuitement à l'extérieur des grands centres. Résultat : l' UQAR a reçu plus de 12 000 demandes d'admission provenant d'étudiants internationaux au printemps dernier.

Ottawa veut serrer la vis aux étudiants étrangers dans l'objectif de freiner la pression sur les logements au pays. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Pothier

Cette tendance, observée partout au pays, est toutefois dans le collimateur d'Ottawa, qui souhaite diminuer de 35 % le nombre de permis d'études délivrés annuellement dans l'espoir, notamment, d'atténuer la pression de ce groupe sur la demande de logements.

Ce plafond ne concerne pas le Québec, rappelle le recteur de l' UQAR , visiblement peu inquiet de la capacité d'accueil de l'établissement. François Deschênes demande néanmoins au gouvernement Legault, qui contrôle la répartition des quotas d'étudiants étrangers, de favoriser les universités à l'extérieur des grands centres. Une question d'équité, martèle-t-il.

Où les loger?

Les résidences étudiantes de l'Université du Québec à Rimouski ne suffisent plus pour répondre à la demande. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

C'était jour de portes ouvertes samedi au campus rimouskois de l' UQAR . Parmi les étudiants déambulant à travers les kiosques, on trouve Dorothée Cyr, une étudiante originaire de l'Outaouais.

Elle a trimé dur pour trouver un logement dans la région. L'étudiante a finalement trouvé un toit à Saint-Joseph-de-Lepage, à une trentaine de minutes de Rimouski.

Cette quête pour un toit prenait davantage des allures d'une opération séduction envers les propriétaires en cette période de rareté, déplore Dorothée Cyr. C'est quand même une démotivation dans mon projet de continuer mes études , dit-elle.

Les ambitions de croissance de l'Université rimouskoise se heurtent, année après année, aux limites du parc locatif de la ville et de ses environs, qui est saturé.

Même le projet de logements étudiants de 100 unités piloté par l' UQAR ne suffira pas pour répondre à la demande de l'établissement. Nos besoins sont plus grands que cela. On estime qu'il nous faut à peu près, pour les besoins actuels, environ 300 places , lance le recteur de l' UQAR , qui dit espérer une contribution avec la Ville de Rimouski et le secteur privé pour augmenter le nombre de logements disponible.

François Deschênes, recteur de l'UQAR (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Mais pas question pour l' UQAR de freiner sa croissance en termes d'étudiants internationaux, même si la demande est très forte. On ne s'attend pas à une diminution , prédit le recteur.

Ce qu'on pense, c'est qu'il y aura un certain plafonnement, poursuit-il. On a dépassé le cap du 1000, est-ce qu'on ira jusqu'à 1100? Je ne le sais pas, c'est dur à prédire.

L' UQAR espère une réponse favorable de Québec pour qu'il retienne son projet de logements étudiants au sein du Programme d'habitation abordable Québec.

Avec la collaboration de Michel-Félix Tremblay