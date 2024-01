Accusations aggravées contre Kenneth Law : qu’est-ce qui a changé?

Kenneth Law, accusé d’avoir aidé des gens à se suicider, fera face à des accusations aggravées, a affirmé son avocat vendredi à CBC.

Cet homme faisait auparavant face à 14 chefs d’accusation de meurtre non prémédité et à 14 autres chefs d'accusation d’avoir conseillé à 14 Ontariens de s’enlever la vie ou de les avoir aidés à le faire.

Or, selon son avocat, Matthew Gourlay, la Couronne a aggravé les accusations. Aucune date de procès n’a encore été décidée. M. Law ferait maintenant face à 14 chefs d’accusation de meurtre au premier degré.

Selon le code criminel canadien, un meurtre au premier degré est un meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré . Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré , y lit-on.

L'enquêteur Simon James, de la Police régionale de York, avait indiqué en décembre dernier que l'enquête se poursuivait et que les enquêteurs réévaluaient constamment les éléments de preuve . Selon Alina Sklar, avocate criminaliste de Toronto, il arrive régulièrement que la Couronne modifie les accusations avant un procès.

Or, selon un second expert, il existe une possibilité que la Couronne tente d’utiliser un article du code criminel qui concerne habituellement les tueurs à gages afin de convaincre le jury que M. Law a commis des meurtres prémédités.

Les chefs d'accusation évoluent en fonction de la preuve

Il est impossible de savoir, pour le moment, ce qui a poussé les autorités à durcir les accusations. M. Law doit comparaître devant la cour de justice de l’Ontario à Newmarket jeudi, selon son avocat.

L’enquête est menée par une équipe d'agents issus de plusieurs corps policiers, selon les communiqués de presse de la police de la région de Peel. Vendredi, en réponse aux questions de CBC, ce même corps policier – qui a arrêté M. Law en mai 2023 – a répondu qu’elles devraient plutôt être transmises au ministère du Procureur général de l'Ontario. Un porte-parole du ministère n'a pas immédiatement répondu à ces mêmes questions.

Malgré tout, selon Me Sklar, il n’est pas rare de voir des accusations aggravées avant le début d’un procès. Dans tout dossier criminel, l'évaluation de la preuve continue au cours de l'enquête. [...] Ce n'est pas simplement lorsque les chefs d'accusation sont déposés que l'enquête policière prend fin. [...] Les chefs d'accusation évoluent en fonction de la preuve obtenue et de la preuve analysée au cours d'une enquête.

Ouvrir en mode plein écran L'avocate criminaliste Alina Sklar pratique à Toronto. Photo : Radio-Canada

De plus, la durée minimale d'inadmissibilité à la libération conditionnelle est de 25 ans pour les meurtres au premier degré, alors qu'elle est de 10 ans pour les meurtres au deuxième degré , rappelle Kent Roach, professeur de droit à l’Université de Toronto.

Or, selon lui, il existe une possibilité que la Couronne tente de recourir au paragraphe 3 de l’article 231 du code criminel afin de faire condamner M. Law dans l’éventualité où il serait reconnu coupable.

Un paragraphe habituellement utilisé contre les tueurs à gages

Meurtre au premier degré (2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré. Entente (3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est assimilé au meurtre au premier degré, quant aux parties intéressées, le meurtre commis à la suite d’une entente dont la contrepartie matérielle, notamment financière, était proposée ou promise en vue d’en encourager la perpétration ou la complicité par assistance ou fourniture de conseils. Source : Code criminel du Canada

Si c’est le cas, selon Me Roach, je pense que cette affaire va faire jurisprudence .

Une possibilité aventureuse consisterait à accuser [M. Law] de meurtre par contrat planifié et délibéré. Le cas typique est celui où on engage un tueur à gages. Ce n'est pas le cas ici. La question serait donc celle-ci : y a-t-il eu contrepartie, sachant que la personne qui allait recevoir [le colis] se tuerait ou tuerait peut-être d'autres personnes?

Ouvrir en mode plein écran Kent Roach est professeur de droit à l’Université de Toronto. Photo : Radio-Canada

Si la Couronne décidait d’utiliser ce paragraphe et que M. Law devait être reconnu coupable de cette manière, la défense porterait sans doute la cause en appel, affirme Me Roach.

À ce stade, je pense qu'il est prématuré de chercher à savoir si nous aurons un procès et si la condamnation portera sur un meurtre au deuxième ou au premier degré ou s'il y aura un acquittement. Me Roach rappelle d’ailleurs que M. Law fait aussi face à 14 accusations d’avoir conseillé le suicide ou d’y avoir aidé.

Si vous êtes en détresse, vous pouvez obtenir de l'aide : en composant le 988;

au www.suicide.ca, (Nouvelle fenêtre) par téléphone au 1 833 456-4566 ou par message texte au 45645, entre 16 h et minuit, HE;

par téléphone au 1 833 456-4566 ou par message texte au 45645, entre 16 h et minuit, HE; au Québec en composant le 1 866 APPELLE ou, par message texte, au 535353.

Avec des informations de CBC et de Mirna Djukic