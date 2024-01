500 jours de lock-out au port de Québec

La journée de samedi marque le 500e jour de lock-out pour les débardeurs du port de Québec. Toutefois, selon la porte-parole du Syndicat canadien de la fonction publique pour la Capitale-Nationale, Nina Laflamme, une entente entre les deux parties « n’a jamais été aussi proche ».

Le port a continué ses activités normalement, car l'employeur, la Société des arrimeurs, a recours à des travailleurs de remplacement, une situation que dénonce le Syndicat canadien de la fonction publique.

Malheureusement, nous ne sommes pas les premiers à souffrir de l'absence d'une telle loi, mais on espère être parmi les derniers. Utiliser des travailleurs de remplacement, c'est inacceptable, irresponsable et déplorable! Ça prolonge inutilement des conflits et c'est moralement intolérable dans notre province , a martelé Nina Laflamme, conseillère syndicale du SCFP.

Ouvrir en mode plein écran Nina Laflamme devant la ligne de piquetage à l'entrée du port de Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bruno Boutin

En novembre 2023, le projet de loi antibriseurs de grève a été déposé à Ottawa, mais il n’a toujours pas été adopté.

Cette proposition législative vise à interdire le recours à des travailleurs de remplacement lors de grèves ou de lock-out. Elle s'appliquera aux domaines réglementés par le gouvernement fédéral : secteurs aérien, portuaire, ferroviaire et bancaire, télécommunications, etc.

Ouvrir en mode plein écran En déposant ce projet de loi, les libéraux répondent à une demande prévue dans leur entente avec les néo-démocrates. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Les débardeurs ne pensent toutefois pas bénéficier de ce projet de loi. Ils souhaitent plutôt trouver un terrain d'entente à court terme.

Nous espérons que ça ira beaucoup plus rapidement que ça : on est assez proches d'un règlement. On espère simplement que l'employeur se présente à la table une fois pour toutes avec un mandat pour finaliser ça.

Nina Laflamme est persuadée qu’une ou deux journées de discussions productives pourraient mettre fin au lock-out.

Le conflit dure depuis le 15 septembre 2022 et touche 81 travailleurs, mais les discussions achoppent principalement sur l'horaire de travail.

C'est essentiellement la question des horaires de travail et du temps supplémentaire obligatoire que les gens ne veulent plus avoir à faire pour des raisons évidentes de conciliation travail-famille , rappelle Nina Laflamme.

Avec la collaboration de Louis-Simon Lapointe