La Colombie-Britannique a reçu 1000 candidatures pour des emplois de pompiers forestiers

La Colombie-Britannique dit avoir amélioré son système de recrutement de pompiers forestiers, en vue de la prochaine saison des feux qui risque d’être « difficile », selon le ministre des Forêts Bruce Ralston.

D’habitude, le recrutement se fait principalement en décembre et en janvier. Cette année, par contre, il a commencé en octobre et continuera jusqu’en mars, avec une campagne plus agressive qui cible les régions rurales et les Premières Nations.

Les efforts portent fruit, selon le ministre, qui annonce que 1000 candidatures ont déjà été reçues, une augmentation significative comparativement à l’année précédente.

Il dit que depuis la saison des feux de forêt de l’été dernier, le plus dévastateur de l’histoire de la province, un groupe de travail sur les situations d’urgence a été créé, et l’une de ses recommandations a été d'augmenter le recrutement.

De cette façon, la province aura plus de pompiers à sa disposition lorsque commencera la nouvelle saison des feux. Néanmoins, le ministre s’attend à ce que la province continue de faire appel à d’autres états et gouvernements, au besoin. Par exemple, l’été dernier les renforts sont notamment venus de l’Australie, des États-Unis, et du Brésil.

Les communautés rurales et autochtones sont affectées par les feux de forêt d’une manière disproportionnée […] C’est bien de pouvoir compter sur des gens qui ont une connaissance des conditions locales , dit le ministre Ralston.

Ces initiatives enlèvent les obstacles et ouvrent la voie pour une plus grande participation des personnes autochtones comme pompiers forestiers , dit Wayne Schnitzler, directeur général de la Société des services d’urgence des Premières Nations, dans le communiqué de presse du gouvernement provincial.

C’est une annonce très positive , ajoute Dan Derby, le président de l'association des chefs de pompiers de la province. Il a siégé au groupe de travail. Cela va donner aux habitants des régions des occasions d’emploi dans leurs villes. Les changements permettront aux gens de rester dans leurs communautés.

La rétention est plus urgente, dit un syndicat

Toutefois, les changements au recrutement ne résoudront pas les problèmes de rétention qui affligent BC Wildfire, dit un syndicat qui représente plus de 1200 pompiers de la province.

Ils n’ont jamais eu de la difficulté à recruter des gens, ça s’est toujours bien passé. Le problème, c’est qu’une fois que quelqu’un est recruté, formé et expérimenté, on a de la difficulté à le retenir. Aucune des nouvelles mesures ne va résoudre ce problème , dit Paul Finch, président par intérim du Syndicat des employés généraux de la Colombie-Britannique.

Ouvrir en mode plein écran La Colombie-Britannique a connu une saison des feux de forêt record en 2023. Photo : AFP / Darren Hull

Le problème de rétention est surtout lié à la compensation des employés, dit Paul Finch. Il affirme toutefois que son syndicat considère les changements au recrutement comme des mesures positives, et qu’il accueille l'écoute du gouvernement avec un optimisme prudent.

Même si on est en plein hiver, 91 incendies sont toujours actifs dans le nord-est de la province. Avec la sécheresse qui a sévi dans la plupart des régions de la province l’été dernier, le ministre Ralston s’attend à ce que la prochaine saison soit tout aussi intense. Les débits d’eau atteignent des bas records […] donc évidemment il y a la possibilité d’un printemps et d’un été plus secs […] C’est difficile de prédire, mais généralement on prévoit que la saison à venir sera difficile.