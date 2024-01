Protection des données personnelles : il y a une prise de conscience, juge un expert

Le 28 janvier marque la Journée internationale de la protection des données personnelles. Depuis la création de l’initiative en 2006, un nombre croissant de consommateurs canadiens ont pris conscience des risques associés à la divulgation de leurs informations, soutient le chercheur Vincent Gautrais.

Le professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal estime que les médias sociaux ont notamment permis de démontrer la valeur monétaire des données personnelles.

On a des services gratuits, [...] mais c'est gratuit parce que ces mégas plateformes utilisent et abusent de nos données , estime M. Gautrais, également titulaire de la Chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l'information et du commerce électronique.

Selon lui, les technologies permettent aujourd’hui de tracer un portrait précis des habitudes et des préférences de chaque consommateur à partir de différentes données personnelles en apparence anodines.

Outre le caractère intrusif de cette collecte de données, le chercheur rappelle que les consommateurs peuvent être à risque de fraude si ces informations tombent dans les mains d’acteurs malveillants.

À cet effet, M. Gautrais estime primordial que les consommateurs protègent davantage leurs renseignements personnels, notamment en lisant attentivement les contrats que font signer les entreprises lors du téléchargement de leurs applications mobiles, et ce même s’ils sont souvent volumineux.

Les consommateurs n'ont pas envie d'être particulièrement vigilants parce que souvent, la vigilance va aussi avec du temps perdu , note-t-il.

Une inadéquation entre les risques et les lois

Les gouvernements ont également un important rôle à jouer pour protéger la vie privée des citoyens, estime le juriste.

Pour le moment, il fait état d’une certaine inadéquation entre les risques liés à la divulgation des informations personnelles et les lois en place.

Parfois, les règles sont trop dures. Parfois, elles sont beaucoup trop molles. Ça évolue tellement vite, qu'on a du mal à avoir une bonne adéquation entre les réels dangers et les manières de les contrôler, notamment avec des règles de droit , explique M. Gautrais.

L’émergence de l’intelligence artificielle complexifie selon lui la tâche des gouvernements qui souvent n’ont pas accès au fonctionnement interne de ces technologies.

Dans les derniers mois, des experts ont notamment critiqué le projet de loi du gouvernement fédéral sur la protection de la vie privée, estimant que les dispositions proposées par Ottawa ne permettraient pas de prémunir les citoyens contre les risques liés à l'évolution fulgurante de l'intelligence artificielle.

