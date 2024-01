Le club d’escrime des Pirates de l’Est en pleine croissance

C'était jour de compétition samedi dans les nouveaux locaux à Rimouski des Pirates de l'Est, le club d'escrime de la région. Une quinzaine d'escrimeurs, petits et grands, ont croisé le fer dans une ambiance amicale, comme chaque fois que les membres se réunissent dans le bâtiment rue de l'Évêché.

Ces joutes revêtaient une importance bien spéciale pour certains jeunes, qui se battaient pour obtenir les quelques places disponibles pour les Jeux du Québec, qui se tiendront à Sherbrooke en mars prochain.

Cet honneur est revenu à Victor Gauvin, de Rivière-du-Loup, à Lucia Calosi, de Rimouski, et à Charlie Guillon, de Matane. Après leurs victoires, un représentant de la délégation de l'Est-du-Québec prenait en note les mesures des trois jeunes pour leur fournir des vêtements aux couleurs de la région.

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite : la Matanaise Charlie Guillon, la Rimouskoise Lucia Calosi et le Louperivois Victor Gauvin, qui représenteront l'Est-du-Québec en escrime aux Jeux du Québec de Sherbrooke en mars. Photo : Radio-Canada / Édouard Beaudoin

La beauté, c'est que c'est une délégation qui est très représentative de la région , sourit Kenny Guimond, l'entraîneur en chef des Pirates de l'Est.

De nouveaux locaux qui font grandir

Le seul club d'escrime à l'est de Québec a récemment intégré de nouveaux locaux situés dans le quartier Saint-Germain, à Rimouski. Une salle d'armes dédiée uniquement à la pratique de ce sport, et qui fait le bonheur de ses adeptes. Il y a quelques mois à peine, le club devait se déplacer au gré des réservations de salles pour pratiquer le sport de combat encore méconnu.

C'était dur d'avoir de la disponibilité dans des locaux , se souvient l'entraîneur en chef des Pirates. C'était beaucoup de voyages de matériel. Avant ça, j'allais dans des écoles et il fallait que je transporte du matériel pour 30 personnes, tandis que maintenant, on accueille des groupes de 30, des classes entières ici.

Ouvrir en mode plein écran L'installation de ce meuble de rangement pour le matériel d'escrime était autrefois impossible en raison de l'absence de locaux permanents pour le club d'escrime. Photo : Radio-Canada / Édouard Beaudoin

Le confort, c'est ce que cette nouvelle salle procure à Lucia Calosi, une escrimeuse tombée en amour avec le sport après avoir visionné un film d'épées. Avant, on était dans des gymnases d'école, c'était le fun, mais c'était moins cool qu'une salle d'armes comme ça , explique la jeune athlète.

On a la possibilité de croissance, c'est ce que ce nouveau local nous offre.

Depuis que le club a investi ses nouveaux locaux, les possibilités de croissance paraissent multiples pour l'entraîneur. Par exemple, les Pirates de l'Est ont fait l'acquisition de planchers de compétitions dédiés à sa pratique, en plus d'avoir aménagé des espaces de rangement pour les masques, cuirasses de protection et fleurets de ses membres.

Vu qu'on est un club à mandat régional, ça nous aide à remplir cet objectif-là, en donnant plus d'accessibilité d'heures pour nos jeunes après le secondaire, comme pour nos jeunes en compétition ou tout simplement donner des leçons à des gens ou accueillir des groupes , décrit Kenny Guimond.

Ouvrir en mode plein écran Kenny Guimond, entraîneur en chef des Pirates de l'Est Photo : Radio-Canada / Édouard Beaudoin

C'est sûr que d'avoir la salle d'armes, ça nous aide à avoir pignon sur rue, on voit beaucoup de gens s'arrêter devant les vitrines. Ça l'aide beaucoup pour la visibilité.

Des séances d'initiation au sport pratiqué depuis la nuit des temps seront bientôt organisées à l'Université du Québec à Rimouski, dans l'espoir d'attirer de nouveaux adeptes. Le club dit maintenant être en mesure d'organiser des cours exclusivement pour les femmes.

De même, les Pirates de l'Est se sont dotés de fixations pour les fauteuils roulants. Le club, qui compte une soixantaine de membres, souhaite développer la discipline du para-escrime dans la région, en parallèle de son offre existante.