La saison de glisse est enfin lancée à Gallix

Après six reports en raison de la météo et de bris de tuyauterie, la station de ski Gallix a finalement pu accueillir ses premiers skieurs et planchistes samedi.

Mario Tremblay, un habitué de l'endroit depuis plus de 40 ans, était tout sourire à l'idée de regagner les pentes de Gallix. Il faut dire qu'en autant d'années, jamais n'a-t-il connu un début de saison aussi tardif. J'avais tellement hâte! , résume l'homme.

Keith et Lise Turriff, comme bien d'autres adeptes de ski, ont dû faire preuve de patience en attendant l'ouverture des pistes. On joue au pickleball, cinq jours semaine, on joue au curling, on fait de la raquette à tous les jours , raconte la dame, qui place tout de même le ski en tête de liste de ses activités préférées.

Il faut juste faire attention dans le hors-piste, on tombe vite dans les roches et les branches, mais sinon, c'est plaisant, on est content , décrit Anne Rioux, patrouilleuse à Gallix.

Le directeur général de la station, Mathieu Gaudreault, était visiblement soulagé après plusieurs semaines d'incertitude. On était dans les préparatifs un peu trop longtemps , avoue-t-il.

C'est d'abord la météo peu clémente qui a forcé la station à reporter son début de saison. Avec des températures de près de 5 degrés Celsius au-dessus des normales de saison et des épisodes de pluie, une ouverture pour la période des Fêtes devenait de plus en plus improbable.

Puis, au début de janvier, un bris dans la tuyauterie du réseau de canons à neige a à nouveau poussé le centre de ski à retarder son début de saison, au grand dam de bien des abonnés. Certains d'entre eux ont fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

C'est sûr que c'était un peu difficile de justifier qu'on n'ouvrait pas après toutes les tempêtes [de neige] , reconnaît Mathieu Gaudreault. Les travaux sur la tuyauterie sont terminés, précise le directeur général, mais des tests sur les canons à neige doivent être réalisés pour confirmer le tout. Après quoi, l'enneigement artificiel pourra débuter pour prolonger la saison le plus longtemps possible, espère M. Gaudreault.

Ces travaux ont nécessité une aide financière de 60 000 $ de la part de la MRC de Sept-Rivières et des Villes de Sept-Îles et de Port-Cartier. On aurait aimé ça ne pas avoir à demander ça à la base , se désole Mathieu Gaudreault, se disant tout de même reconnaissant de ce coup de main financier.

C'est sûr que le plus de journées d'ouverture qu'on a dans la saison, le mieux qu'on va se porter , illustre-t-il, lorsque questionné sur les répercussions financières de cette ouverture tardive.

Les abonnés seront dédommagés

Après avoir jonglé avec l'idée, la station Gallix a finalement décidé de dédommager en partie les détenteurs de passes de saison en raison de son ouverture tardive.

Dans un message transmis aux membres vendredi, la station a annoncé qu'elle remettrait une carte-cadeau équivalente à 20 % du montant de la valeur de l'abonnement. Ces derniers pourront l'utiliser sur les produits et services offerts sur place, et le solde restant sera reporté à la saison prochaine pour d'autres achats ou pour couvrir une portion du renouvellement des cartes de membre.

Nous sommes conscients que les dernières années ont été difficiles pour nos beaux sports de glisse de toutes les raisons inimaginables, écrit la station de ski Gallix dans son message. Vous êtes de ceux qui nous appuient et qui, nous l’espérons, continueront à nous appuyer malgré les embûches. Vous êtes notre raison d’exister et nous sommes reconnaissants de votre support.

