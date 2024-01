Garderies en milieu familial : des parents demandent plus de surveillance

Des parents demandent au gouvernement provincial d’intervenir afin de mieux encadrer les garderies en milieu familial sans permis.

Alors que 2000 familles sont inscrites sur la liste d’attente afin d’obtenir une place dans une garderie agréée par la province, plusieurs se voient forcés de se tourner vers des garderies en milieu familial sans permis.

Sur l’Île-du-Prince-Édouard, la seule contrainte imposée aux garderies sans permis porte sur le nombre d'enfants qu'elles peuvent accueillir. Autrement, les propriétaires n’ont aucun règlement à respecter.

De plus, ces garderies n’ont pas à se soumettre à des inspections du ministère de l’Éducation et de la Petite enfance, à moins d'avoir fait l'objet d'une plainte.

Il doit y avoir une certaine forme d’imputabilité , dit Margaret Bond, qui est à la recherche d'une place en garderie pour le bébé de sa fille adolescente. Ces gens jouent un rôle très très important dans la vie de jeunes enfants. Ça ne se fait pas de laisser son enfant avec n’importe qui…

Vu la pénurie de places en garderie et les contraintes de la vie des travailleurs, plusieurs se voient toutefois forcés de se tourner vers les garderies en milieu familial sans permis, déplore-t-elle.

Publicité

Raven Nichols, une mère de quatre enfants, croit aussi qu’une plus grande reddition de compte s’impose. Elle dit avoir cherché une place dans une garderie accréditée pendant des années, mais elle s’est finalement résignée aux services de garde en milieu familial sans permis.

Tous les opérateurs de ces garderies ne sont pas mauvais, reconnaît-elle, mais il peut être difficile pour les parents de savoir à qui faire confiance.

On ne peut pas vraiment vérifier leurs compétences , dit-elle. On ne sait pas nécessairement qui sera à la maison avec votre enfant ou si l’environnement de la maison est adéquat.

Elle dit par exemple s’être déjà rendue dans une garderie où quelqu’un fumait à l’étage, ce qui lui fait dire qu’une surveillance accrue s’impose.

Statu quo pour le gouvernement

Un porte-parole du ministère de l’Éducation et Petite enfance indique toutefois que le gouvernement n’a aucun projet pour augmenter la surveillance dans les garderies en milieu familial sans permis.

Publicité

Il n’y a pas d’autorité légale ou d’exigences de surveillance , peut-on lire dans un courriel envoyé à CBC .

Selon le Ministère, la priorité sera plutôt d’encourager les garderies en milieu familial à obtenir un permis, ce qui s’accompagne de plus d’exigences réglementaires et de surveillance. En échange, les exploitants auront accès à plus d’appuis et de subventions du gouvernement.

L’Association du développement de la petite enfance de l'Île-du-Prince-Édouard souhaite elle aussi augmenter les appuis envers les garderies accréditées.

Jusqu’à ce que le gouvernement impose une surveillance accrue des garderies non accréditées, l’association invite les parents à faire preuve de vigilance.

Discutez avec les gens, allez chercher des références, voyez si vous connaissez des gens dont les enfants ont fréquenté cette garderie dans le passé , dit la présidente de l’ ADPE , Jennifer Nangreaves.

D'après les informations de Steve Bruce de CBC