Metrolinx : une nouvelle carte pour illustrer les services aux personnes handicapées

Metrolinx offre désormais une carte illustrant les services qu’elle propose dans ses stations pour les personnes vivant avec un handicap. Des activistes estiment cependant que cette initiative ne réduit pas pour autant les barrières auxquelles est confrontée cette population.

La carte virtuelle a été créée en partenariat avec AccessNow, une application qui permet aux utilisateurs d'évaluer et de partager des informations sur les lieux publics en fonction de leur accessibilité.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, l’agence provinciale fournit des informations sur les gares de train GO et du service UP Express, comme la présence d'ascenseurs, d'aides audio ou de distributeurs de billets PRESTO en braille, afin que les utilisateurs puissent planifier leurs déplacements en fonction de leurs besoins.

La fondatrice d'AccessNow Maayan Ziv explique que les utilisateurs de cette carte pourront également y laisser des commentaires.

Ouvrir en mode plein écran Sur la carte, les stations de Metrolinx marquées d'une coche bleue disposent d'informations sur l'accessibilité jugées à jour et exactes par AccessNow et Metrolinx. Photo : AccessNow

Il s'agit donc d'une collaboration avec des personnes handicapées, qui peuvent de cette façon s’impliquer directement dans l'évaluation de l’expérience vécue dans les stations de Metrolinx , déclare-t-elle.

Les commentaires des utilisateurs sont ensuite transmis à Metrolinx, ce qui permet à l'agence d'avoir une meilleure idée des lacunes à combler en matière d'accessibilité.

Un système qui devrait être entièrement accessible

Des défenseurs des droits des personnes handicapées estiment qu'une carte ne suffit pas pour pallier le problème d’accessibilité dans les stations de Metrolinx.

Il est utile de connaître les caractéristiques d'accessibilité des stations, raconte David Lepofsky, président de l'Alliance des personnes handicapées pour l’accessibilité en Ontario. Mais cette carte est la conséquence d’un énorme problème, soit que nous n'ayons pas des stations de transport en commun entièrement accessibles dans tous les endroits.

Par ailleurs, même si la carte indique la présence d'un ascenseur à une station, rien ne garantit son fonctionnement.

Ouvrir en mode plein écran David Lepofsky veut que toutes les stations de Metrolinx offrent des services d'accessibilité. Photo : Radio-Canada / Tina Mackenzie/CBC

M. Lepofsky, qui est aveugle, affirme que le transport en commun dans le Grand Toronto et Hamilton est actuellement un système à deux vitesses, avec une qualité de service bien moindre pour les personnes handicapées. Selon lui, identifier les lacunes du service pour que les gens puissent les contourner n’est pas la solution. Au contraire, il faut rendre toutes les stations accessibles.

De cette façon, nous n’aurons plus besoin des informations [que l’on retrouve dans cette carte].

Le porte-parole de l’organisme Ontario Disability Coalition, Anthony Frisina, partage son avis.

Publicité

Selon lui, l’appli est un pas dans la bonne direction, mais qu’il reste beaucoup de travail à faire pour améliorer la situation pour les personnes en situation de handicap.

Il rappelle que la province s’est engagée en 2005 à rendre tout son territoire accessible aux personnes handicapées d’ici 2025.

Le plus grand défi pour les gens qui ont des besoins spécifiques d'accessibilité est vraiment la gestion du temps, explique M. Frisina. Ils doivent toujours réserver d'avance, et ne peuvent ainsi rien faire de manière spontanée.

Nous devons être en mesure d’aller d'un point A à un point B quand nous en avons besoin, et non pas quand le système nous le permet.

Une étape de plus pour améliorer son accessibilité

Dans un courriel, Metrolinx déclare que l'agence s'efforçait d'améliorer l'accessibilité de ses services, notamment en utilisant du braille dans les stations et réserver plus d'espace dans les autobus pour les animaux d'assistance.

Metrolinx consulte également les personnes handicapées, et dispose d'un comité consultatif permanent sur l'accessibilité qui a aidé à mettre en œuvre une norme de conception universelle pour tous les projets Metrolinx depuis 2019, affirme sa porte-parole.

Ouvrir en mode plein écran Metrolinx affirme que l'appli s'inscrit dans une série de mesures qu'elle met progressivement en place pour améliorer ses services aux personnes handicapées. Photo : Radio-Canada / Robert Krbavac/CBC

L'appli améliorera l'expérience des clients en fournissant des informations actualisées pour la planification des trajets, tout en nous permettant de recevoir des commentaires directement de la part des clients par le biais d'évaluations de l'accessibilité de nos gares de train GO et UP Express , conclut la porte-parole de l’agence dans le courriel.

Avec les informations de Ethan Lang de CBC