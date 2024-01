Des élèves construisent une maison dans leur classe de charpenterie

Les élèves de charpenterie de l’école secondaire Three Oaks de Summerside ne chôment pas. Depuis novembre, ils s’activent à construire une maison.

D’une grandeur de 16 par 20 pieds, la maison d’aspect moderne aura une salle de bain et sera munie de panneaux solaires.

Jusqu’à maintenant, le groupe a complété les fondations de la maison.

On vient juste de terminer le sous-plancher et on a commencé à faire les extrémités du panneau d’isolation , relate Devin Cormier, élève de la 11e année. Je n’avais jamais participé à un projet aussi laborieux, c’est super.

Devin Cormier veut devenir charpentier.

Le professeur de charpente de l’école, Robert Corkum, espère voir la maison terminée d’ici la fin de l’année. Comme le chantier de construction est à l’extérieur de l’école, la classe peut seulement y travailler lorsque la météo le permet.

Mais depuis l'obtention des matériaux de construction en novembre, sa classe est bien motivée.

Les élèves sont pratiquement capables de faire n’importe quoi , lance-t-il. La plupart d’entre eux apprécient vraiment cette expérience.

Une expérience incroyable

Quand Zack Lapointe s’est inscrit au cours de charpenterie de son école, il était loin de se douter de l’ampleur de projet.

Construire une maison en taille réelle, c’est sûr que c’était une surprise , lance-t-il. Mais une bonne surprise. C’est vraiment le fun.

Zack Lapointe croyait que les projets du cours d'introduction de charpenterie de son école allaient être petits.

Même son de cloche pour Brayden Doucette, un élève de la 12e année.

Je n’avais aucune idée comment faire cela au début, mais Robert Corkum m’a appris , dit-il. Je m’attendais à fabriquer de petites étagères ou de petites choses, pas à construire de gros bâtiments. C’est une expérience incroyable.

Brayden Doucette affirme que Robert Corkum est le meilleur enseignant qu'il ait eu.

Main-d’œuvre du futur

Avant de prendre part à cette classe, Devin Cormier envisageait de faire carrière dans l’industrie culinaire. Il veut maintenant devenir charpentier.

Je ne suis pas capable de rester assis trop longtemps, alors tout ce qui me permet d’être à l’extérieur pendant que je travaille, c’est un bonus , explique-t-il.

Mallory Rochford affirme que toute la classe est bien motivée par ce projet de construction.

Mallory Rochford a aussi l’intention d'étudier la charpente après l’obtention de son diplôme secondaire.

Elle se dit bien contente de pouvoir compter avec cette classe sur une première expérience de construction de maison.

Atténuer la crise du logement

D’autres écoles de l’Île-du-Prince-Édouard construisent aussi de petites maisons cette année. Le ministre du Logement de la province, Rob Lantz, indique qu’il n’existe pas encore de plan concret à savoir de quelles façons elles seront utilisées.

La province a néanmoins dans sa liste d’options de créer une communauté de petites maisons pour aider les personnes nécessitant du logement abordable.

Ils fabriquent un produit dont nous avons grandement besoin pendant que parallèlement, on forme notre future main-d’œuvre , affirme le ministre.

Robert Corkum est d’accord et ajoute que cela va encore plus loin, disant que cette expérience montre aussi aux jeunes ce qu’est la compassion, l’altruisme, le don de soi et la générosité.