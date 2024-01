L’IA aide à protéger l’environnement… mais à quel coût environnemental?

L’intelligence artificielle (IA) possède des usages insoupçonnés qui peuvent s’avérer bénéfiques dans la lutte contre les changements climatiques – comme les défis de taille que peuvent constituer les incendies de forêt, les inondations et les grandes sécheresses. Mais, ironie du sort, l’IA n’est pas carboneutre en soi.

Avec les dérèglements climatiques, les agriculteurs, pour ne nommer que ces travailleurs, doivent affronter des défis plus nombreux et plus complexes que jamais. Non seulement les maladies dues aux températures croissantes sont de plus en plus nombreuses, mais le calendrier des récoltes se voit aussi perturbé. Dans les pays du Sud, les invasions acridiennes (invasions de criquets ravageurs) se multiplient, ce qui menace la sécurité alimentaire.

Un nouvel outil nommé Kuzi – en l’honneur du nom swahili de l'étourneau sansonnet, un oiseau réputé pour manger des criquets – donne un coup de pouce aux agriculteurs en fournissant des données en temps réel (provenant de satellites et d’observations météorologiques au sol) sur la température de surface, l'humidité du sol, l’indice de végétation, etc.

Kuzi affiche une carte thermique des zones à haut risque ainsi que des prévisions de reproduction, de formation d'essaims et d'attaques migratoires qui peuvent alerter les agriculteurs et les éleveurs de bétail d'une invasion potentielle deux à trois mois avant l'événement. L’outil peut même envoyer des alertes par SMS lorsque les criquets sont susceptibles d'attaquer les exploitations agricoles d’une région, y compris les plantes destinées au bétail.

Reconnaître les maladies dans les pommes de terre

L'AgriRobot, créé par Charan Preet Singh, un étudiant à la maîtrise au Département d'ingénierie de conception durable de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, est un robot formé à l'aide de l' IA pour reconnaître les maladies dans les plants de pommes de terre.

Ouvrir en mode plein écran L'AgriRobot de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard a été formé à l'aide de l'intelligence artificielle pour reconnaître les maladies dans les plants de pommes de terre. Photo : Université de l'Île-du-Prince-Édouard

Ce petit engin noir à quatre roues avec deux bras tendus se déplace à travers une rangée de feuilles vertes, ses pneus géants soulevant la terre. Il générera une carte avec les informations nécessaires afin de trouver les plantes infectées et de les éliminer , explique Aitazaz Farooque, doyenne associée par intérim de l'École sur les changements climatiques et l'adaptation de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard.

Des castors pour lutter contre la sécheresse

Grâce aux informations fournies par l’ IA , les environnementalistes pourront aussi déterminer plus facilement de nouveaux emplacements pour réintroduire les castors.

Alors que les sécheresses, les inondations et les incendies s'intensifient, les castors aident en quelque sorte à réduire ces trois phénomènes d'un cran , souligne Emily Fairfax, professeure adjointe de géographie à l'Université du Minnesota, dont la majorité des recherches portent sur le rôle écologique des castors.

Ouvrir en mode plein écran Emily Fairfax est spécialisée dans l'écohydrologie, c'est-à-dire les interactions entre l'eau et les systèmes écologiques. Photo : Emily Fairfax

Les castors sont d'ailleurs d'incroyables ingénieurs – ils construisent des barrages, des étangs et des zones humides qui conservent des millions de litres d'eau.

En stockant une grande quantité d'eau à la fois en surface dans les étangs, mais aussi sous terre dans le sol, les castors créent ces grandes zones spongieuses dans le paysage à partir desquelles les plantes peuvent accéder à l'eau en cas de période de sécheresse – et qui sont tout simplement trop humides pour brûler quand vous avez une période d'incendie , explique Emily Fairfax.

Ces structures réduisent également l'érosion et les conséquences des inondations, ajoute-t-elle.

Détecter les incendies de forêt

Dryad Networks, une société établie en Allemagne, a mis au point des capteurs solaires capables de détecter un incendie avant même qu'une flamme ne se déclare.

Ouvrir en mode plein écran Les capteurs solaires mis au point par la société allemande Dryad Networks servent à détecter un incendie. Photo : Dryad Networks

Derrière [la] membrane se trouve un capteur de gaz sensible à l'hydrogène, au monoxyde de carbone et aux composés organiques volatils. [...] C'est comme un nez électronique qui a été entraîné pour reconnaître des odeurs de feu.

L'entreprise a déjà déployé 20 000 de ses capteurs dans le monde, avec un projet pilote dans des forêts californiennes.

Prédire la météo extrême

Au fur et à mesure que les risques liés aux changements climatiques augmentent, les ingénieurs et les scientifiques conçoivent de nouveaux outils pour détecter et même prédire les phénomènes météorologiques extrêmes qui font maintenant partie de notre réalité et risquent de devenir plus fréquents au cours des prochaines années.

Qu’il s’agisse de nous aider à mieux prévoir l'énergie solaire et l'énergie éolienne sur le réseau électrique afin de mieux les intégrer dans les réseaux électriques ou encore de nous aider à cartographier la déforestation et les émissions à l'aide de l'imagerie satellite mondiale, l'IA est utilisée de toutes sortes de manières pour aborder l'action climatique.

Ironiquement, bien que l’ IA contribue à l’adaptation aux changements climatiques et à leur atténuation, elle a son propre problème d’émissions de dioxyde de carbone (CO2). Si elle peut sembler invisible pour la plupart des gens, les ordinateurs qui l’exécutent sont hébergés dans des centres de données qui nécessitent beaucoup d’électricité. Si cette électricité provient d’un réseau utilisant des combustibles fossiles, l' IA contribuera donc à son tour aux émissions.

Dans un même ordre d’idées, les serveurs de ces centres de données génèrent beaucoup de chaleur et doivent être refroidis, ce qui nécessite souvent davantage d'électricité.

L’envers de la médaille

Malgré le fait que l’ IA a un énorme potentiel, il faut absolument avoir une meilleure idée de sa contribution aux émissions, soutiennent les experts.

Ouvrir en mode plein écran Les experts ne connaissent pas encore la contribution de l'intelligence artificielle aux émissions des centres de données. Photo : Shutterstock / Oleksiy Mark

Nous devons vraiment être attentifs à l'augmentation de l'empreinte des émissions de l' IA . Fondamentalement, il n'y a pas assez de transparence entre les fournisseurs de centres de données et les entités d'apprentissage automatique qui créent des algorithmes de surveillance et de mesure d’émissions de gaz à effet de serre.

Évidemment, le besoin en énergie variera selon l’utilisation qui en est faite. Une récente étude révèle que chaque fois que l' IA génère une image, elle utilise suffisamment d'énergie pour charger un cellulaire.

Priya Donti souligne donc que nous devons réévaluer quels usages valent l'électricité consommée et revoir nos pratiques. Nous ne devrions certainement pas croire que l'intelligence artificielle n’a aucune répercussion ou aucun coût environnemental , termine-t-elle.

Avec les informations de Nicole Mortillaro et Sheena Goodyear, de CBC News