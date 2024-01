Tramway : le réaménagement du campus De Rochebelle sur la glace

La mise en veilleuse du projet de tramway a eu raison du contrat de réaménagement du campus de l’école secondaire De Rochebelle, à Sainte-Foy.

D’abord rapportée par Le Journal de Québec, l’information selon laquelle le contrat dont il était question en novembre dernier a été mis sur la glace a été confirmée par Radio-Canada samedi.

De notre côté, il n’y avait pas vraiment d’autre solution alternative , a indiqué Christian Pleau, directeur général du Centre de services scolaire des Découvreurs, en entrevue avec Radio-Canada, évoquant un cul-de-sac .

Enchâssé dans le projet de la Ville de Québec, le réaménagement du campus est tributaire de celui-ci.

On s’inscrit dans la foulée de la suspension de certains travaux ou projets qui suivent la décision du gouvernement de mettre le projet de tramway sur pause.

Ouvrir en mode plein écran Le tramway devait passer sur les terrains de soccer de l’école secondaire De Rochebelle. Photo : Radio-Canada / Raymond Routhier

Le projet de tramway ayant été mis sur la glace en novembre par le gouvernement Legault, le chantier de l’école De Rochebelle faisait à ce moment partie des travaux dont la pertinence risquait d'être remise en question, à l’instar des processus d’expropriations et d’acquisitions menés par la Ville de Québec le long du tracé.

À l’aube du temps des Fêtes, après des discussions tenues tout au long du mois de décembre avec la Ville de Québec et, à certains égards , avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, M. Pleau et son équipe ont décidé de ne pas aller de l’avant avec l’octroi du contrat.

Des travaux d'une valeur de 10,8 millions de dollars – ce montant correspondant à la soumission de l’entreprise Syntra, plus bas soumissionnaire – devaient permettre le réaménagement du secteur et le déplacement de deux terrains de soccer pour faciliter le passage du tramway.

Le chantier devait débuter au printemps prochain et être finalisé pour la rentrée d’automne.

Pour nous, évidemment, c’était un chantier qui était, au niveau des échéanciers, très serré , a ajouté M. Pleau. En mettant sur pause, ça retarde minimalement d’une année les travaux si on veut y arriver sans rupture de services pour les [2300] élèves.

Travaux préparatoires

Si le réaménagement en soi est mis sur pause, des travaux préparatoires avaient néanmoins déjà été entamés, dit Christian Pleau. Parmi ceux-ci, il note le déplacement d’un stationnement ainsi que certaines coupes d’arbres sur le terrain de l’école et dans le boisé adjacent, en plus de travaux d’évaluation et de conception de plans et devis.

Tout ça faisait partie de travaux préparatoires qui étaient requis pour s'enchaîner avec le projet dans son ensemble , a ajouté M. Pleau.

Beaucoup de temps a été investi en avançant dans un projet qui était ficelé à l’époque , a-t-il précisé, de même que des sommes assez importantes .

Ça s’inscrivait dans le plan de financement global [...] de réorganisation et du projet d’entente que nous avions avec la Ville de Québec , a-t-il poursuivi.

Théoriquement , le Centre de services scolaire des Découvreurs devrait être remboursé par la Ville, a-t-il dit. Ça faisait partie de l’entente.

Si le projet est remis sur les rails, la bonne nouvelle , selon M. Pleau, c’est que lesdits travaux préparatoires auront déjà été réalisés.

Et si le projet de tramway est définitivement abandonné? On avait déjà des projets de verdissement du campus. Je pense qu’on peut continuer à aller de l’avant , a-t-il laissé tomber.

Ouvrir en mode plein écran L’école secondaire De Rochebelle, à Sainte-Foy. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Une très bonne chose

Rencontrée sur le campus de l’école secondaire De Rochebelle, Ginette Paquin, une citoyenne du secteur qui s’implique bénévolement à la protection du boisé derrière l’établissement, voit d’un bon œil la mise sur pause du projet de réaménagement.

C’est une très bonne chose , croit-elle. Ça va nous donner du temps pour essayer de convaincre tout le monde encore.

Celle qui interpelle les élus depuis des années sur des enjeux environnementaux s’explique mal que ce soit l’emplacement du boisé qui ait été choisi pour accueillir un des terrains de soccer devant être déplacés pour laisser place au potentiel tramway.

Selon elle, des alternatives beaucoup moins dommageables pour l’écosystème – mais sans doute plus chères, concède-t-elle – auraient pu être envisagées.

Avec le projet de tramway sur pause, tout n’est toutefois pas sans espoir pour Mme Paquin, puisque, bien qu’une certaine quantité d’arbres ont été coupés au cours de l’été 2023, le terrain n’a pas été détruit, souligne-t-elle.

Ce qui donne lieu à une belle régénération à partir des souches et des racines et qui procure un milieu favorable notamment aux insectes pollinisateurs.

Une régénération qui n’a rien à voir, selon elle, avec ces arbres qu’on promet de planter en remplacement de ceux coupés.

Avec des informations de Magalie Masson