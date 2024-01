Vente de l’emblématique maison cubique : des artistes qui y sont locataires s’inquiètent

L'achat du site de l’emblématique maison cubique de Toronto par un nouveau promoteur inquiète les artistes qui en sont locataires. Ils se demandent combien de temps ils pourront conserver leur espace de rassemblement créatif.

L’année dernière, Block Developments a acheté le terrain de 800 m2 (8700 pi2) située à l'angle de la rue Sumach et de l’avenue Eastern, ainsi que plusieurs maisons en rangée situées à proximité, dans le but de réaménager le secteur.

Luis Vasquez, un producteur de musique qui loue l'un des trois cubes depuis un an et demi, affirme ne pas savoir quels sont les plans du promoteur. Il se demande ce que la vente signifie pour la communauté qui utilise actuellement l'espace.

Il y a cette incertitude. Nous sommes un peu dans le noir.

La maison-cube a été construite en 1996 par deux architectes canadiens qui se sont inspirés des maisons-cubes de la ville néerlandaise de Rotterdam. Les trois cubes verts surélevés comprennent une unité résidentielle et deux unités commerciales.

La structure a notamment servi de panneau d'affichage pour un café local, de résidence privée et, plus récemment, d'espace pour les artistes.

Ouvrir en mode plein écran Ronan White et Luis Vasquez sont des musiciens qui organaisent des événements communautaires dans la maison cubique. Photo : Radio-Canada / Paul Borkwood/CBC

La maison cubique est inscrit au registre du patrimoine de la Ville de Toronto, ce qui signifie qu'il est considéré comme ayant une valeur ou un intérêt en matière de patrimoine culturel.

M. Vasquez a transformé son unité en studio de musique où les artistes paient pour des services d'enregistrement et de production. Il accueille des concerts et d'autres événements communautaires les soirs de semaine et les week-ends.

Selon Ronan White, un musicien qui y organise des événements communautaires, la maison cubique est devenue un lieu de rencontre important pour les musiciens et les amateurs de musique. Il serait triste de le voir partir au profit d’un projet de développement, dit-il.

Plus ces projets [de développement] se multiplient, moins il y a d'endroits où nous pouvons nous rassembler , déplore-t-il.

Des plans de réaménagement planifiés depuis longtemps

Le terrain de la maison cubique est le sujet de projets de réaménagement depuis des années.

En août 2021, les anciens propriétaires ont présenté une demande pour un projet d'aménagement à usage mixte appelé Sumach Artsplace qui y prévoyait la construction d'une tour de 35 étages de forme triangulaire, qui comprenait des condominiums et des logements sociaux, ainsi qu'une place publique.

Cependant, Taso Boussoulas, un des anciens copropriétaires, affirme que la demande avait été rejetée peu de temps après avoir été soumise parce qu'elle incluait neuf maisons situées de l'autre côté de la rue dont sa société n'était pas propriétaire.

Il indique avoir conclu un arrangement avec ces propriétaires, mais certains d'entre eux s'en sont retirés. Le projet étant resté inactif, Block Developments leur a fait une offre.

Nous avons négocié un accord qui nous semblait juste pour les deux parties, et nous avons vendu , déclare M. Boussoulas.

Ouvrir en mode plein écran Ce rendu d'architecture montre la vision des anciens propriétaires pour le réaménagement du site de la maison cubique au 1 rue Sumach. Le propriétaire actuel, Block Developments, affirme que sa « demande révisée » intégrera les commentaires du personnel de la Ville sur la proposition précédente. Photo : Fournie par la firme d'architecture gh3*

Une demande révisée pour le site

Selon le registre immobilier de l’Ontario, Block Developments a acheté, le 30 novembre 2023, la maison cubique ainsi que six des neuf maisons situées de l'autre côté de la rue.

Dans un communiqué, l’entreprise précise qu'il travaille sur une demande révisée , incorporant les commentaires du personnel de la Ville sur la proposition précédente ainsi que les priorités de la communauté qui nous ont été signalées .

Nous prenons notre temps et ne voulons pas précipiter le processus tant que nous ne nous sentons pas prêts à présenter une nouvelle demande solide qui représente la meilleure vision de Block pour le site , peut-on lire dans le communiqué.

Selon Block Developments, les locataires devront quitter la maison cubique au plus tôt au cours du premier trimestre 2025. La société n'a cependant pas dévoilé si elle prévoyait de démolir ou de déplacer la maison cubique.

En attendant, le promoteur soutient que son personnel inspectait les bâtiments afin d'identifier les problèmes et d'effectuer les réparations nécessaires pour s'assurer que les logements sont sûrs et adaptés pour les locataires actuels.

La Ville de Toronto confirme qu'elle discute de manière informelle avec le nouveau promoteur au sujet d'éventuelles modifications à l’ancienne demande de développement, mais qu'aucun nouveau plan n'avait été officiellement présenté.

Avec les informations de Ryan Patrick Jones de CBC