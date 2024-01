Le chef de la Nation micmac de Gespeg démissionne

Le Conseil de la Nation micmac de Gespeg a annoncé vendredi soir qu'il a reçu la démission de son chef, Terry Shaw, qui entrera en vigueur le 2 février.

On a été surpris, mais en même temps, on respecte totalement son choix. C'est le fruit d’une réflexion vraiment longue, c'est ce que le chef nous a expliqué , affirme Céline Cassivi, conseillère désignée comme porte-parole du Conseil pendant cette période de transition.

Terry Shaw a expliqué dans un communiqué de presse que sa démission est strictement motivée par des considérations personnelles et professionnelles .

Il affirme qu'il veut prioriser sa vie familiale et ses proches en plus de souhaiter explorer une autre possibilité professionnelle après plusieurs années à titre de conseiller et de chef au sein du Conseil de la Nation micmac de Gespeg.

Céline Cassivi affirme que Terry Shaw a été reconnu pour son dévouement à la Nation pendant toutes ses années au sein du Conseil.

Période de transition

Les conseillers élus décideront conjointement de la marche à suivre dans les prochains jours pour garantir une gouvernance saine et efficace de la Nation , affirme-t-elle.

Terry Shaw avait été élu chef de la Nation micmac de Gespeg en 2020 après avoir occupé le siège de conseiller pendant 12 ans. Il avait succédé à Manon Jeanotte, désormais nouvelle lieutenante-gouverneure du Québec.

La Nation micmac de Gespeg compte près de 2000 membres.