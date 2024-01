Les casse-tête à l’honneur au Saguenay-Lac-Saint-Jean, samedi

Plus de 250 personnes s’affrontaient dans le cadre d’une compétition régionale de casse-tête, samedi, organisée par la boutique Galerie du jouet.

Les 130 duos avaient jusqu’à 14h pour tenter de résoudre un casse-tête de 1000 pièces le plus rapidement possible. L’an dernier, l’équipe gagnante avait relevé le défi en 1 h 43. Cette année, Geneviève Pouliot et Vicky Poirier ont fait encore mieux avec un temps de 1 h 38, enregistré à la succursale de Jonquière.

C'est assez fou, à quel point là il y a de l'engouement et les gens deviennent un petit peu fous, a lancé l’organisatrice de l’événement, Cindy Dufour. J'ai vécu ça pour la première fois de ma vie l'année dernière, et je peux vous dire qu’il y a de l'ambiance dans l'air.

Geneviève Pouliot et Vicky Poirier ont remporté la compétition avec un temps de 1h38.

Les participants étaient répartis dans les six succursales de la Galerie du jouet, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une quarantaine d’équipes s’affrontent notamment dans le Centre Jonquière, qui a accepté de prêter ses espaces à l’organisation du concours.

Pour tous les âges

Cindy Dufour explique que des amateurs de casse-tête de tous les âges participent à la compétition.

Je vous dirais qu’il y a quasiment une majorité dans la trentaine et la quarantaine, il y a des mamans qui sont vraiment crinquées, a-t-elle expliqué. Puis, j'ai des personnes qui viennent avec des enfants de 5 ou 6 ans. L'année passée, la 2e place à Alma, c’est un petit garçon de 8 ou 9 ans qui a gagné. Donc, ça n’a pas d'âge, vraiment pas, il y en a qui ont vraiment ça dans le sang.

Plus de 200 amateurs participent à la compétition.

Par ailleurs, les casse-tête sont de plus en plus populaires selon l’organisatrice de la compétition. Les amoureux des casse-tête, quand ils viennent en magasin, on a tellement de choix, on a des milliers de choix, a-t-elle ajouté. Ils repartent toujours avec 7 ou 8 casse-tête parce qu'ils n'ont pas réussi à se décider.

La Galerie du jouet offre les taxes sur ses casse-tête à l'occasion de la compétition.