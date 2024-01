Augmentation du nombre de véhicules électriques sur les routes de T.-N.-L.

La popularité des voitures électriques continue de grandir à Terre-Neuve-et-Labrador. Il y en a maintenant 1241 qui sillonnent les routes de la province, selon les dernières données du gouvernement provincial.

En 2023, 526 nouveaux véhicules électriques ont été enregistrés par des automobilistes de Terre-Neuve-et-Labrador, soit une augmentation de 74 % en un an.

La province compte aussi 2722 voitures hybrides immatriculées, une augmentation de 26 % entre 2022 et 2023.

En 2021, il n'y avait que 317 voitures électriques immatriculées à Terre-Neuve-et-Labrador. L’année suivante, le nombre a plus que doublé en passant à 715.

La province enregistre encore un retard quant à l’usage de véhicules électriques sur son territoire, mais prévoit en voir de 100 000 à 200 000 sur ses routes d’ici 2040.

Ouvrir en mode plein écran Une borne à recharge électrique dans le quartier Galway, à Saint-Jean de Terre-Neuve. Photo : Mark Quinn/CBC

Newfoundland Power travaille sur projet pilote pour s’assurer que la demande croissante des véhicules électriques ne rime pas avec une augmentation de coûts pour les particuliers.

Publicité

Selon le cofondateur de Drive Electric NL, Jon Seary, l’usage de ce type de véhicule permet plutôt d’économiser de l’argent à une époque où le prix du carburant est élevé, en plus de réduire son empreinte carbone.

Une année record

Hydro Terre-Neuve-et-Labrador signale que 2023 a été une année record pour l’usage des bornes de recharge électrique dans la province. Le distributeur d’électricité dit surveiller activement l’évolution des besoins électriques.

Jon Seary ne croit pas que l’approvisionnement en électricité sera un enjeu, notant que la majorité des usagers rechargent leur véhicule à domicile. Seuls 10 % des recharges se font grâce aux bornes électriques de la province, dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Jon Seary à côté de sa voiture électrique de marque Tesla. (Photo d'archives) Photo : CBC/Heather Barrett

Il ajoute qu’il est encourageant de voir l’engouement croissant des véhicules électriques. Son organisme a reçu une subvention de 295 000 $ du gouvernement fédéral en 2022 afin d’établir un centre de ressources destiné à encourager les automobilistes à passer aux véhicules électriques.

Publicité

La tendance suit le cours de nos prédictions , explique-t-il. De plus en plus de concessionnaires offrent ce type de voiture en formule clef en main.

Jon Seary prédit que l’accès à ce type de voiture sera de plus en plus facile et abordable au cours des prochaines années.

Avant même de vous apercevoir, ce sera quelque chose que vous allez voir partout , clame-t-il.