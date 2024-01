Un policier purgera une peine dans la communauté pour avoir agressé une ado au N.-B.

Un agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au Nouveau-Brunswick a été reconnu coupable d’avoir agressé une adolescente de 16 ans qu’il espérait épouser.

Osama Ibrahim, 29 ans, a été reconnu coupable le mois dernier de voies de fait, d’abus de confiance, d’étouffement lors d’une agression ainsi que de port, d'usage ou de menace d’usage d'une arme lors d’une agression. Il a été acquitté des accusations d’agression sexuelle qui pesaient contre lui.

Vendredi, la juge de la cour provinciale Kelly Winchester a condamné Osama Ibrahim à une assignation à résidence pendant les neuf premiers mois. Cette peine sera purgée chez sa sœur au Québec, bien qu’il soit autorisé à sortir de la maison pour travailler. Une fois par semaine, il pourra aussi aller faire des courses entre 13 h et 16 h.

Après les neuf premiers mois, Osama Ibrahim ne sera plus soumis au couvre-feu, mais il ne pourra contacter ni la victime ni la famille de celle-ci.

La Couronne avait demandé une peine de 12 à 15 mois de prison, tandis que la défense demandait que cette peine soit purgée en résidence surveillée.

Ouvrir en mode plein écran Le procès de l’agent Osama Ibrahim a eu lieu au palais de justice de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives) Photo : CBC / Hadeel Ibrahim

En lisant certaines parties de la déclaration de la victime, le procureur de la Couronne Christopher Lavigne a déclaré que l'adolescente souffrait de dépression et qu’elle était incapable de retourner à l’école.

Elle a dit que sa confiance envers les gens, en particulier à l’égard de la police, a été compromise et qu’elle ne se sent plus en sécurité face à l’autorité, a indiqué l'avocat.

La famille de la victime exploitait une entreprise dans la région de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, mais elle a dû la fermer parce que la victime, qui participait aux activités, n'a plus été capable de travailler après l’agression.

Recours à la force flagrant

Osama Ibrahim était un agent de la GRC relativement nouveau et en était à sa première affectation à Woodstock, au Nouveau-Brunswick, lorsqu’il a rencontré la victime et sa famille, en juin 2021. En janvier de l’année suivante, il a demandé à la famille la main de l’adolescente de 16 ans, selon le tribunal.

La mère a déclaré que la victime était trop jeune pour se marier et a demandé à l’accusé d’attendre qu’elle ait au moins 19 ou 20 ans. Les parents ont convenu qu’Osama Ibrahim devrait faire connaissance avec leur fille.

Au cours du procès, il a été révélé qu’Osama Ibrahim avait accepté cet arrangement et avait commencé à rendre visite à la famille à son domicile et à son entreprise lorsqu’il n’était pas en service ou en faisant des heures supplémentaires dans un détachement voisin.

Ouvrir en mode plein écran Osama Ibrahim s’est couvert le visage en quittant le palais de justice de Saint-Jean, le 12 décembre 2023, après avoir été reconnu coupable de quatre des cinq chefs d’accusation qui pesaient contre lui. (Photo d'archives) Photo : (Graham Thompson/CBC)

La victime avait un intérêt amoureux pour Osama Ibrahim au début de la relation. Cependant, au fur et à mesure que celle-ci a a progressé, la victime a décrit avoir été agrippée, menottée et frappée par l’accusé.

La juge a indiqué que des vidéos présentées comme preuves montraient que le recours à la force était flagrant et que cette interaction n’était ni amusante ni ludique.

Osama Ibrahim y est vu en train de frapper la victime. Après les agressions, il a dit qu’il ne faisait que plaisanter , mais l'adolescente n’a pas perçu ces gestes comme une plaisanterie, a affirmé la juge.

Lors de l’audience de détermination de la peine, Osama Ibrahim a demandé grâce au tribunal. Il a déclaré qu’il souhaitait s’excuser auprès de tout le monde, y compris la famille.