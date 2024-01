Neuf pays, dont le Canada, ont « suspendu temporairement » tout financement supplémentaire à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) après des accusations vendredi selon lesquelles 12 employés auraient pris part aux attaques du Hamas le 7 octobre.

Samedi, le directeur de l' UNRWA , Philippe Lazzarini, a dit juger choquantes les suspensions de fonds décidées par plusieurs pays donateurs.

Il est choquant de voir la suspension des fonds en réaction à des allégations contre un petit groupe d'employés compte tenu des mesures déjà prises et du rôle de cette agence dont dépendent deux millions de personnes pour leur simple survie , a déclaré Philippe Lazzarini dans un communiqué.

Vendredi, M. Lazzarini avait déclaré qu'il avait résilié les contrats de plusieurs employés et ordonné une enquête après qu'Israël eut fourni des informations selon lesquelles ils avaient joué un rôle dans l'attaque.

Le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini. (Photo d'archives)

Le département d'État américain a précisé qu'il y avait des allégations contre 12 personnes sur les quelque 13 000 employés de cette agence à Gaza.

Ce sont les États-Unis, le plus grand donateur de l'agence – ils lui ont fourni plus de 340 millions de dollars en 2022 et plusieurs centaines de millions en 2023 –, qui ont ouvert le bal vendredi en annonçant la suspension de leur financement à l'endroit de l' UNRWA quelques minutes seulement après l’annonce de M. Lazzarini.

Quelques heures plus tard, les États-Unis ont été suivis par le Canada, l'Australie, l'Italie, le Royaume-Uni, la Finlande, les Pays-Bas et l'Allemagne.

Tant que ce ne sera pas éclairci, l'Allemagne, en accord avec les autres pays donateurs, ne va pas donner temporairement son aval à de nouveaux moyens pour l' UNRWA à Gaza , ont annoncé les ministères allemands des Affaires étrangères et du Développement dans un communiqué, précisant que pour le moment, de toute façon, il n'y avait aucun engagement en attente .

La Suisse attend en revanche d'avoir plus d'informations avant de prendre une décision sur son aide à l' UNRWA .

Besoin d’une enquête rapide et approfondie

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, s'est entretenu avec le secrétaire général de l' ONU , Antonio Guterres, afin de souligner le besoin d'une enquête rapide et approfondie sur cette question .

Le ministre fédéral canadien du Développement international, Ahmed Hussen, a déclaré que le Canada ne réduirait pas son soutien à la population de Gaza et qu'il continuerait à travailler avec d'autres partenaires pour lui fournir une aide vitale.

Ahmed Hussen, ministre du Développement international du Canada (Photo d'archives)

Le Canada prend ces accusations extrêmement au sérieux et s'implique étroitement avec l' UNRWA et d'autres donateurs sur cette question , a-t-il écrit sur la plateforme X.

Si ces accusations sont avérées, le Canada s'attend à ce que l' UNRWA agisse immédiatement contre ceux identifiés comme ayant été impliqués dans les attaques terroristes du Hamas.

Il a précisé qu'Ottawa reste profondément préoccupé par la crise humanitaire à Gaza et continue d'appeler au passage rapide, durable et sans entraves de l'aide essentielle .

De son côté, la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, s'est dite profondément préoccupée par les accusations contre l' UNRWA . Nous parlons avec nos partenaires et allons suspendre temporairement le versement des financements récents , a-t-elle écrit sur le réseau social X.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong (Photo d'archives)

Nous saluons la réponse immédiate de l' UNRWA , y compris la résiliation de contrats [de membres du personnel] ainsi que l'annonce d'une enquête sur les accusations envers l'organisation , a-t-elle poursuivi.

Le ministre des Affaires étrangères de la République italienne, Antonio Tajani, a pour sa part écrit sur le réseau X que l’Italie est engagé[e] à fournir de l'aide humanitaire à la population palestinienne en protégeant la sécurité d'Israël .

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a rencontré le premier ministre intérimaire libanais, Najib Mikati, à Beyrouth, au Liban, le 24 janvier dernier.

De son côté, le ministère israélien des Affaires étrangères a exigé un examen interne profond des activités du Hamas et d'autres organisations terroristes au sein de l' UNRWA .

Quant à la Suisse, elle a annoncé samedi qu'aucune décision concernant le versement de son aide à l' UNRWA ne sera prise tant que cette question ne sera pas éclaircie.

La Suisse a une tolérance zéro pour tout soutien au terrorisme et pour tout appel à la haine ou incitation à la violence. Elle attend la même intransigeance de ses partenaires , a déclaré le ministère suisse des Affaires étrangères, qui a précisé que la contribution annuelle de la Suisse à l' UNRWA , qui s'élevait à environ 23 millions de dollars ces dernières années, devait encore être approuvée pour l'année 2024.

Les responsables de l' UNRWA n'ont pas formulé de commentaires sur l'impact potentiel de l'arrêt du financement sur ses activités.

Des employés de l'UNRWA distribuent de la farine aux réfugiés palestiniens à Gaza, le 22 novembre 2023.

Contrats résiliés

Dans un communiqué, Philippe Lazzarini a qualifié ces allégations de choquantes et a déclaré que tout employé impliqué dans des actes de terrorisme [serait] tenu responsable, y compris par l'intermédiaire de poursuites pénales . Il n'a toutefois pas précisé quel était le rôle présumé des membres du personnel dans les attaques.

Pour protéger les capacités de l'Agence à livrer de l'aide humanitaire, j'ai décidé de résilier immédiatement les contrats de ces membres du personnel et d'ouvrir une enquête. [...] Tout employé qui a été impliqué dans des actes de terrorisme devra en répondre, y compris par l'intermédiaire des poursuites judiciaires.

Le Hamas, quant à lui, a demandé dans un communiqué aux Nations unies et aux organisations internationales de ne pas céder aux menaces et au chantage , accusant Israël de vouloir couper les fonds et priver les Gazaouis de toute aide internationale.

Le ministre des Affaires civiles de l'Autorité palestinienne, Hussein Al-Sheikh, a exhorté les pays qui retirent leur soutien à l' UNRWA à revenir immédiatement sur leur décision . L'Agence, a-t-il martelé, a besoin d'un soutien maximal [...] et non qu'on lui coupe soutien et assistance .

Contacté par l' AFP , Johann Soufi, avocat international et ex-directeur du bureau juridique de l' UNRWA à Gaza, a défendu la politique de tolérance zéro pour la violence et l'incitation à la haine de l'Agence.

Il a ajouté que le fait de sanctionner l' UNRWA , qui maintient difficilement en vie toute la population de Gaza, pour la responsabilité alléguée de quelques salariés revient à punir collectivement la population gazaouie, qui vit dans des conditions humanitaires catastrophiques .

Portrait de l'UNRWA L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a été créé en 1949 par l'Assemblée générale de l' ONU après le premier conflit arabo-israélien, qui a éclaté au lendemain de la création d'Israël. Entre avril et août 1948, au moment de la création d'Israël, plus de 700 000 Palestiniens ont été expulsés ou ont fui leurs terres, selon l' ONU . Ces personnes, ainsi que leurs descendants, ont le statut de réfugiés et l' UNRWA est le seul garant par défaut de leur statut international. Le mandat de l' UNRWA est de fournir une assistance humanitaire et une protection aux réfugiés palestiniens enregistrés dans la zone d'opérations de l'Agence dans l'attente d'une solution juste et durable à leur situation. L' UNRWA intervient non seulement dans les territoires palestiniens mais aussi au Liban, en Jordanie et en Syrie. Quelque 5,9 millions de Palestiniens sont inscrits auprès de l' UNRWA et peuvent bénéficier de services qui englobent éducation, soins de santé, services sociaux, infrastructures des camps, microfinance et aide d'urgence, y compris en période de conflit armé. Il existe au total une soixantaine de camps de réfugiés gérés par cette agence onusienne, dont 19 en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Plus de 540 000 enfants étudient dans les écoles de l' UNRWA .

Avec les informations de Agence France-Presse, Associated Press et La Presse canadienne