Les agriculteurs de France, première puissance agricole de l'Union européenne, ont levé samedi des barrages, mais leur colère n'est pas apaisée par les mesures gouvernementales annoncées, et les blocages devraient reprendre en début de semaine.

Dans la globalité, on va lever les blocages d'ici à ce midi pour les reprendre plutôt en début de semaine prochaine , a annoncé Pierrick Horel, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs, syndicat qui, associé à la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), représente la majorité de la profession.

On a besoin de se reposer, on a aussi besoin de réadapter la stratégie , a-t-il expliqué à la radio RMC.

Nous avons décidé de changer de méthode et d'organiser le blocus de Paris et de la petite couronne [...] L'idée étant qu'il n'y ait aucun camion qui puisse alimenter la capitale.

Selon la gendarmerie, le nombre de blocages diminue fortement : samedi à 6 h, il y avait moins de 40 actions touchant 28 départements sur 101 au total.

Mais le mouvement reste diffus, avec des situations qui varient dans les différentes régions du pays, et des autoroutes restaient coupées, notamment dans le Sud.

Pour tenter d'éteindre la révolte, le premier ministre français, Gabriel Attal, a dévoilé vendredi des mesures d'urgence, dont l'abandon de la hausse de la taxe sur le gazole non routier et des sanctions lourdes contre trois industriels ne respectant pas la loi sur les prix.

On ne vous lâchera pas , a-t-il lancé. Ces premières mesures sont appelées à se décliner sur d'autres sujets , a promis le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, sur France Info.

Les agriculteurs ne décolèrent pas

Ces annonces ne calment pas la colère , a déclaré vendredi le président de la FNSEA , Arnaud Rousseau. Il faut aller plus loin , a-t-il dit.

La Confédération paysanne, troisième syndicat agricole, classé à gauche, veut continuer la mobilisation .

Les agriculteurs ont exprimé un mélange de passion et de désespoir, les cortèges exhibant ici un pendu de paille, affichant là le slogan Enfant on en rêve, adulte on en crève .

La mobilisation a été endeuillée mardi par la mort accidentelle d'une agricultrice et de sa fille à un barrage à Pamiers (Sud-Ouest), où une marche blanche aura lieu samedi à partir de 13 h 30.