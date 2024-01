Une indéfectible alliance en judo entre les jumeaux Thibault

Si la famille Thibault est réputée depuis plus d’un siècle à Pierreville pour ses véhicules d’urgence, les jumeaux Charlie et Justin sont en train de l’associer à une notoriété bien éloignée des camions d’incendie. Depuis près de 12 ans, ils partagent une flamme pour le judo et se pointent même parmi les athlètes de la relève provinciale à surveiller.

Le sourire de Maricarl Thibault et d’Éric Gagné dégageait une grande fierté, samedi dernier, au 40e Gala Sport-hommage Mauricie. La moitié féminine de leur paire de jumeaux, Charlie, venait d’être nommée athlète de niveau canadien pour ses succès de l’année 2023, à dix jours de son 16e anniversaire.

Cette première récompense régionale pour la judoka est arrivée moins d’une semaine après son titre de championne des moins de 18 ans de la catégorie des moins de 63 kg aux Championnats canadiens élites de judo décroché à Edmonton. Un sacre qui lui permettra d’ailleurs de représenter le Canada aux Championnats panaméricains cadets qui auront lieu du 18 au 21 avril au Brésil.

L’année 2024 à peine entamée s’annonce tout aussi prolifique qu’a été 2023 pour l’athlète centricoise. Parmi ses faits saillants de l’an dernier se retrouvent l'or au championnat canadien U16 et l'argent au championnat canadien U18, en plus d’une médaille de bronze aux Jeux du Québec.

Charlie Thibault trône même au sommet du plus récent classement provincial féminin d’Équipe Québec U18 de Judo Québec, mis à jour le 23 janvier dernier.

Mais elle n’est pas la seule de la famille Thibault à se distinguer. Son frère, Justin, a connu lui aussi sa part de succès dans les derniers mois. Il est revenu d’Edmonton plus tôt en janvier avec le bronze chez les moins de 18 ans, dans la catégorie des moins de 66 kg. En 2022, à cette compétition, il avait remporté l'or chez les moins de 16 ans.

Il était donc tout naturel pour Charlie de partager son titre d’athlète individuelle de niveau canadien au Gala Sport-hommage avec son jumeau.

Sans lui, je ne serais pas rendue là.

2:30 Le reportage de Katy Cloutier Photo : Radio-Canada / Katy Cloutier

Les deux Thibault ont découvert le judo à l’âge de 4 ans. Ils ont même entraîné leurs parents sur les tatamis pendant un certain temps. Depuis, ils poursuivent leur passion au Club de judo Seikidôkan. Une motivation qui les a conduit à l’Académie les Estacades de Trois-Rivières, où ils sont tous les deux inscrits au programme de sport-études de judo.

Surprise et un peu timide de recevoir une statuette au Gala Sport-hommage, Charlie reconnaît tout de même l’importance du prix remporté. On travaille fort , souffle-t-elle. Autant mon entraîneur, mon frère, et mes adversaires, et c'est le fun que mes efforts soient récompensés.

Ouvrir en mode plein écran Charlie Thibault (judogi blanc) a remporté l’or (U16) et l’argent (U18) aux Championnats canadiens ouverts de judo en mai 2023 à Montréal. Photo : Flickr/Judo Québec/Yannick Légaré

Dès que son frère la rejoint pour l’entrevue, la gêne disparaît et la chimie des jumeaux occupe tout le hall de réception du Centre d’événements et de congrès interactifs (CECI) de Trois-Rivières.

On fait toutes les compétitions ensemble, on s’entraîne ensemble. Je prends ses victoires comme les miennes. C'est pareil pour moi, quand j'ai des victoires, elle les prend aussi.

Une complicité qui pourrait les conduire encore plus loin, mais pour l’instant, ils continuent d’être des adolescents de quatrième secondaire qui font la fierté de leurs parents.