Vers une courte saison de pêche blanche dans les villages sur la baie des Ha! Ha!

L'hiver 2024 est en voie d'être une saison historique pour la pêche blanche sur la baie des Ha! Ha!, alors qu’il pourrait fort probablement s’agir de la plus courte saison de pêche dans les villages de cabanes.

En raison des températures clémentes des dernières semaines, l'embarquement des cabanes sur les villages de glace ne se fera pas avant le début de février, alors la pêche au poisson de fond prendra fin le 10 mars.

C’est ce que prévoit l’organisme Contact Nature, qui gère l’activité de pêche blanche pour la Ville de Saguenay.

À pareille date l'an passé, les premières cabanes de pêche s'installaient à l'Anse-à-Benjamin. Vendredi, c'est plutôt la délimitation des rues du village sur glace qui a commencé.

Le bornage du village de l'Anse-à-Benjamin a débuté vendredi. Photo : Radio-Canada

Puisque l'hiver a été relativement doux jusqu'à présent, le couvert de glace est très inégal sur la baie. Par exemple, le secteur de Grande-Baie n'a toujours pas l'épaisseur de glace de 8 pouces (20 cm) requise pour faire le bornage.

On est effectivement un peu en retard sur les autres années, parce que normalement on serait en train d'embarquer les cabanes. Là, on est en train de faire le bornage du village de l'Anse-à-Benjamin. Du côté de Grande-Baie, il y a eu un détachement des glaces qui a eu lieu il y a environ deux semaines, ce qui a fait en sorte qu'il y a un secteur d'une largeur d'environ 160 mètres où la glace est assez mince donc environ cinq pouces selon nos mesures. Donc on espère que le froid fera effet dans les prochains jours pour qu'on puisse faire le bornage la semaine prochaine , a expliqué Marc-André Galbrand, directeur général de Contact Nature.

Des pêcheurs motivés

Or, ça n'empêche pas les plus motivés de pratiquer l'activité en attendant la mise en place des villages.

Nous autres, c'est parce qu'on fait ça comme loisir. L'année passée, on a embarqué le 2 février. Si on est chanceux, on pourra peut-être se rendre au 2, mais bon, c'est la température qui décide , a relaté un pêcheur d’expérience.

C'est sûr que c'est tannant un peu, mais on n’a pas le choix. On y va selon la température aussi , a enchaîné un autre adepte de la pêche sur glace.

Je n'ai pas de cabane, je pêche en tente. C'est plus pratique, on peut se déplacer, on peut aller où on veut , a dit de son côté un pêcheur prêt à faire face à la nouvelle réalité.

Les tentes populaires

Avec l'embarquement tardif des cabanes, des boutiques spécialisées remarquent que les tentes ont particulièrement la cote cette année.

La vente des tentes prend le dessus, c'est normal, il n’y a pas gros de glace, les glaces ne sont pas sécuritaires. Alors les gens, pour être capables d'y aller, ils prennent des tentes comme c'est plus léger. On part sur la glace et on a un équipement qui est beaucoup plus sécuritaire, qui ne met pas de poids sur la glace et ça nous permet d'aller à des places où on ne pourrait pas aller avec notre cabane ou des machines comme des VTT ou des motoneiges , a mentionné Dave-Carl Dufour, conseiller chez Chasse et pêche Chicoutimi.

Les cabanes les plus légères pourront embarquer lorsque la glace aura une épaisseur de 12 pouces (30 cm). Les plus grosses doivent attendre jusqu'à 18 pouces (45 cm).

1100 cabanes sont attendues cette année sur les glaces du fjord.

D'après un reportage de Béatrice Rooney