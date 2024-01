« Ce sont de bien tristes nouvelles qu'on a appris aujourd'hui », déclare Jean Lanteigne.

Le directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels ( FRAPP ) ne partage pas l’enthousiasme de la ministre fédérale des Pêches, Diane Lebouthillier, qui a confirmé vendredi le retour de la pêche commerciale au sébaste.

Après une trentaine d’années de moratoire, elle sera autorisée cette année dans le golfe du Saint-Laurent. La première phase de la réouverture se fera avec 25 000 tonnes pour le Québec et l'Atlantique.

Les accès et allocations sont déclinés par flottilles. Les crevettiers de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent auront 10 % du quota. La moins bonne nouvelle pour ces derniers, c’est la réduction du quota pour la crevette nordique.

Un plancher de 25 000 tonnes, mais un 10 % de réservé pour les crevettiers? Si c'est ça, ça veut dire 2500 tonnes , avance Jean Lanteigne. Si c'est ça, ça veut dire absolument rien du tout. C'est même pas une sortie en mer au sébaste.

Pour nous, c'est un peu une catastrophe. Nos pêcheurs ne pourront rien faire, absolument, avec aussi peu de contingent que ça. C'est impossible de mettre des bateaux à l'eau , a dit Jean Lanteigne, quelques heures après l’annonce de vendredi.

Ouvrir en mode plein écran Jean Lanteigne est le directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Les pêcheurs hauturiers, soit les bateaux de plus de 100 pieds, détiendront la majorité des allocations soit 58,69 % du total autorisé. Les communautés autochtones ont 10 %.

Les grands gagnants là-dedans, c'est les offshore qui sont déjà à pêcher ça dans l'unité 2. On va leur permettre de venir pêcher dans le golfe avec des bateaux de plus de 100 pieds , tempête Jean Lanteigne.

La Nouvelle-Écosse est pâmée de rire jusqu'à la banque , tonne-t-il, parce qu'ils n'ont pas de crevettiers qui sont en difficulté dans le golfe. Puis là, aujourd'hui, ils viennent d'avoir une réouverture de pêche au sébaste. Ça fait qu'eux autres, c'est comme si le père Noël venait de passer chez eux.

Avenir d’une nouvelle pêche commerciale

Le député fédéral libéral d'Acadie—Bathurst , Serge Cormier, exhorte les crevettiers à regarder le plan sur quelques années. Le quota total de 25 000 tonnes n’est que le minimum en 2024, parce qu’on ne sait pas quelle est la quantité de sébaste qu’on peut transformer, après 30 ans sans pêche commerciale.

Ouvrir en mode plein écran Serge Cormier, le député libéral fédéral d'Acadie—Bathurst, au quai à Shippagan. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Je suis un peu déçu et agacé des commentaires de M. Lanteigne. On vient de passer de 0 % pour les crevettiers à 10 % , lance M. Cormier. Est-ce que ça va les aider à tout régler leurs problèmes? Non, 10 % de 25 000 tonnes, on s'entend que ce n'est pas beaucoup, mais comme la ministre l'a dit, ces quotas-là risquent d'augmenter substantiellement dans les années à venir.

La ministre a déjà dit qu'elle était ouverte à ça. Alors, c'est un début. Il faut voir ça au niveau de l'avenir, un avenir d'une nouvelle pêche , a déclaré le député, en entrevue vendredi au Téléjournal Acadie.

Horizon 2026 pour ce transformateur

Du côté des transformateurs, une entreprise de la Péninsule acadienne ne partage pas le pessimisme des crevettiers. McGraw Seafood, une entreprise de transformation de fruits de mer appartenant à la Première Nation d'Elsipogtog et basée à Tracadie-Sheila, au Nouveau-Brunswick, aura un quota de 10 % de sébaste.

On sait que le quota pourrait être énorme à partir de 2026. Alors on a deux ans de petit quota , relève Gilles Thériault, responsable des affaires corporatives chez McGraw Seafood. La ministre Lebouthillier a quand même indiqué que c'était un minimum, elle pouvait aller jusqu'à 85 000 [tonnes].

On a deux ans pour se préparer pour une pêche d'envergure. Je pense que c'est raisonnable.

Il estime que c’est suffisant pour approcher ce nouveau marché et voir s’il est viable. Montrer des petites quantités à des clients potentiels pour avoir une idée de la valeur de ce produit , précise-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Gilles Thériault est responsable des affaires corporatives chez McGraw Seafood, au Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On a deux ans pour voir si le marché est là, si c'est rentable de développer la commercialisation de cette pêche chez nous. Si oui, à partir de 2026, on a des quotas substantiels et le 10 % pour les communautés autochtones d'un quota substantiel, c'est beaucoup plus intéressant que le 10 % sur un 25 000 tonnes.

Le député Serge Cormier dit comprendre les moments difficiles que vivent les crevettiers. Il estime néanmoins que le lancement d’une nouvelle pêche commerciale est une très bonne nouvelle .

Il y a des employés d'usine, aussi qui vont en profiter , dit-il.

Ce que j'aimerais dire à l'industrie de la crevette, c'est ceci : ils peuvent collaborer avec les autres flottilles. La ministre a dit qu'elle serait très flexible au niveau du jumelage , ajoute M. Cormier. Ils peuvent collaborer aussi avec les autres flottilles pour avoir plus de quota.

D’après le reportage de Nicolas Steinbach et avec des renseignements de Janic Godin