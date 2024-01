Trois enfants sont décédés de la COVID-19 en Alberta

Dix Albertains de plus, dont trois enfants, sont décédés de la COVID-19, selon les derniers chiffres hebdomadaires du gouvernement provincial. Ces trois décès pédiatriques, qui concernent la semaine du 14 au 20 janvier, sont les premiers signalés au cours de la saison actuelle du virus respiratoire.

Deux des enfants décédés avaient de 1 à 4 ans, selon un communiqué de Services de santé Alberta ( AHS ). Le troisième enfant, âgé de 5 à 9 ans, est mort d'une co-infection de COVID-19 et de la grippe.

[Ce sont] des décès historiques qui auraient eu lieu entre octobre et décembre 2023 , selon un courriel d'une porte-parole d' AHS , Charity Wallace.

Les données indiquent également que 103 personnes de plus ont été hospitalisées pour la COVID-19, dont 11 admises aux soins intensifs.

Les données ne comprennent pas les patients présentant des cas accidentels de COVID-19, c’est-à-dire qu’ils sont admis à l'hôpital ou aux soins intensifs pour d'autres raisons.

Selon Services de santé Alberta, les décès sont ceux résultant d'une maladie cliniquement compatible avec un cas de COVID-19 confirmé en laboratoire . Il est précisé que les personnes infectées du virus qui sont décédées d’autres causes clairement identifiées (par exemple, traumatisme, empoisonnement, surdose de médicaments, etc.) sont exclues.

Cependant, AHS note que les maladies respiratoires semblent être sur une trajectoire descendante.

Les cas de grippe et de virus respiratoire syncytial ont diminué ces dernières semaines. Bien que la COVID-19 ait connu une légère augmentation après les fêtes de fin d'année, elle est en baisse constante depuis la mi-novembre.

La saison des virus respiratoires s'étend du 27 août 2023 au 24 août 2024.

Publicité

Au total, il y a eu 3518 hospitalisations cette saison, dont 216 admissions à l’unité de soins intensifs.

Les personnes âgées ont tendance à être les plus vulnérables aux conséquences graves de la COVID-19, mais les personnes plus jeunes peuvent également être infectées et souffrir de symptômes.

Cependant, il y a souvent des retards dans les rapports de mortalités, ce qui signifie que tous les décès et toutes les hospitalisations qui ont eu lieu au cours de la dernière période de rapport ne sont pas inclus.

Ce qui fait qu’un rapport hebdomadaire comprend généralement des cas d’infections sévères survenus au cours des semaines précédentes, mais qui viennent seulement d'être ajoutés aux données.

Avec les informations de Robson Fletcher et Jennifer Lee