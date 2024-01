Alors que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de soccer passionne de nombreux élèves de Toronto et ailleurs en Ontario, certaines écoles organisent parfois des retransmissions des matchs et s'appuient sur l'événement pour organiser des moments communautaires et pédagogiques.

Le 24 janvier dernier, le Vidéojournal de Radio-Canada s’est rendu à l’École secondaire Étienne-Brûlé à Toronto qui diffusait Tunisie-Afrique du Sud à midi.

Selina Taileb, élève de 8e, apprécie cet événement, car ça crée un sens de communauté entre les élèves et il y a une belle ambiance autour de l’école .

Impliquée dans cette retransmission, Darline Drouinaud, animatrice culturelle à l’école et dans quatre autres établissements, prévoit de prolonger cet engouement avec un autre événement pour les 7e et 8e à la fin du mois de février.

On va créer notre propre Coupe du Monde , lance-t-elle. On va proposer aux élèves de l'élémentaire de participer, leur assigner un pays d’Afrique ou des Caraïbes, pour faire le lien avec le Mois de l’histoire des Noirs.

Ouvrir en mode plein écran L'École secondaire Étienne-Brûlé a organisé une retransmission de rencontre, qui a donné l'idée d'un événement plus large. Photo : Fournie par Darline Drouinaud

Ils vont porter les couleurs, organiser les décorations, les cartons pour supporter , décrit Mme Drouinaud. C’est une façon de créer un moment communautaire, articulé autour du sport .

Les matches prendront la forme de tournois de 5 contre 5, d’abord au sein des classes, puis entre les meilleures équipes en fin de journée.

Exercer sa curiosité

Au-delà du résultat sportif, l'objectif de l'école est de permettre aux élèves d’apprendre à connaître une autre nation et exercer leur curiosité .

C’est vraiment pour essayer de permettre aux jeunes de comprendre l’apport des communautés noires tant dans le sport, que dans la culture. Le sport c’est un point de départ, mais ça peut ouvrir sur d’autres portes pour que les élèves soient intéressés, curieux, travaillent en collaboration pour trouver ces informations.

L’équipe pédagogique tentera d’y aborder plusieurs matières. On veut permettre aux élèves d’utiliser la géographie, les mathématiques, comme si la CAN nous permettait de toucher à plusieurs matières du curriculum , ajoute l’animatrice culturelle.

Mme Drouinaud compte aussi l’implication des plus grands, de l’école secondaire de la 9e à la 12e. Ils vont être arbitres, être entraîneurs, ils vont encadrer le tournoi , prévoit-elle.

L’école prévoit cet événement à la fin du mois de l’Histoire des Noirs, un peu en clôture et en gardant l’engouement de la CAN .

Comprendre la culture, changer de perspectives

À l’École secondaire Michelle-O'Bonsawin, il n’y a pas eu encore de retransmission, mais les élèves suivent la compétition avec intérêt. Certains ont partagé leurs réflexions sur ce grand rassemblement à l'émission Y a pas deux matins pareils.

Non seulement c'est du foot intéressant qui se joue, c'est la culture des pays africains. C'est là que tu peux voir, dans non seulement les joueurs, la passion qu'ils ont pour leur pays , exprime Mael Ihongolok, qui supporte le Cameroun.

Ici à Toronto, c'est très diversifié. Il y a plusieurs cultures différentes, alors c'est bien de voir la perspective différente de mes amis , estime pour sa part Vincent Roy.