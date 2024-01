Les épiceries africaines ont la cote au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Une nouvelle épicerie qui offre des produits du monde entier ouvre ses portes à Alma. La deuxième succursale du Marché d'ici et d'ailleurs vient répondre à un besoin des nouveaux arrivants qui s'établissent au Lac-Saint-Jean. Les points de vente du genre se multiplient dans la région.

Geneviève M'boua a ouvert une première épicerie à Saint-Félicien il y a huit ans. Devant la demande croissante pour des produits de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb, notamment, elle inaugure un deuxième commerce similaire, cette fois-ci à Alma.

C'est une façon pour nous de contribuer au développement de la région qui nous a accueillis, qui m'a accueillie il y a 10 ans maintenant. C'est une façon pour moi de contribuer. Je pense que mon entreprise contribue quand même à maintenir certaines personnes en région , a expliqué Geneviève M’boua.

Ouvrir en mode plein écran Geneviève M’Boua est la propriétaire des deux épiceries Marché d’ici et d’ailleurs. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Pour elle, il n'y a pas de doute : afin de se sentir bien dans un nouveau milieu, il faut y trouver certains repères. La nourriture en fait partie.

Il y a de plus en plus de gens qui arrivent. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent des produits et il faut dire que ça fait partie de leur intégration, ça fait partie de leur stabilité. Si on veut garder notre monde avec nous en région, je pense que ça prend ça , a-t-elle enchaîné.

Ouvrir en mode plein écran Le deuxième commerce de Geneviève M’Boua, situé à Alma, a officiellement ouvert ses portes vendredi à 17 h. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Au Saguenay

À Chicoutimi aussi, la demande est forte. De plus en plus d'immigrants viennent faire leurs emplettes à l’épicerie Le Marché africain du Saguenay depuis son ouverture, il y a trois mois.

Un client que Radio-Canada y a rencontré achetait du gombo, une plante africaine, pour préparer une recette.

Je fais une sauce avec, accompagnée de riz, comme on est habitués à manger ça en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi je viens ici pour acheter , a-t-il raconté.

Ouvrir en mode plein écran Les produits offerts à l'épicerie Le Marché africain du Saguenay, notamment du gombo, font le bonheur des clients. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

En plus des produits sur les tablettes, des repas chauds sont aussi offerts. Vendredi midi, un plat de riz gras, soit du thiep yapp du Sénégal, était à l’honneur.

Ça fait vraiment du bien. On retrouve un peu les choses du pays. Ça nous rappelle quand même certaines choses, c'est vraiment agréable. C'est vraiment super , a dit un autre client.

Ouvrir en mode plein écran Ima Shahira est la copropriétaire de l'épicerie Le Marché africain du Saguenay. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

En ouvrant leur marché, les propriétaires cherchaient aussi à attirer les Saguenéens en suscitant leur curiosité. Le marché est l'occasion d'échanger et de faire des découvertes.

Et c'est nous aussi à notre manière de montrer aux Québécois qu'on n'est pas juste là pour immigrer, qu'on est là pour s'insérer dans la société et puis aussi se faire reconnaître, et aussi montrer nos belles valeurs aux autres, c'est un peu ça , a fait valoir Ima Shahira, une des deux copropriétaires de l’épicerie de la rue Racine.

Avec la participation de Mélissa Paradis