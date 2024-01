La Classique internationale de canots sur la vague de la renaissance

La députée de Laviolette–Saint-Maurice passe de la parole aux actes et organise une première rencontre de relance de la Classique internationale de canots le 1er février.

Au lendemain de l’annonce de la fin de la compétition, Marie-Louise Tardif avait indiqué vouloir prendre l'événement sous son aile. Elle a lancé vendredi un mouvement un peu plus officiel, en annonçant la tenue de la première réunion, jeudi prochain, à Shawinigan.

Je n’ai aucun doute que la Classique 2024 va se faire , a-t-elle lancé en entrevue à l’émission En direct. On repart à zéro, on remet un comité de relance, je dirais même de recadrage sur pied. C'est pourquoi mon appel sur ma page Facebook de ce [vendredi] matin. Il y a beaucoup de gens qui se sont montrés intéressés et il y a plusieurs sous-comités à mettre en place.

La rencontre servira à jeter les bases de la nouvelle entité. C'est pour recadrer et cadrer l'objectif de la Classique , précise la députée. Ça s'oriente davantage vers le sport. On va se concentrer sur la course, l'accueil des athlètes et le service aux athlètes.

Plusieurs voix se sont élevées pour signifier leur intention de contribuer à la relance, dont le canotier Christophe Proulx.

Est-ce qu'on va avoir le même format? C'est à voir, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la communauté est très forte et le sentiment d'appartenance aussi. Les gens veulent que ça se poursuive et c'est là-dessus qu'on travaille. La Classique était un peu rendue dans le culturel et le sport. Mais pour 2024, ça va être organisé par les canotiers et pour les canotiers. Je veux que les gens soient conscients que ça va perdurer.

Le maire de La Tuque, Luc Martel, a d’ores et déjà donné son appui aux démarches de la députée. Son homologue trifluvien ne fera pas la sourde oreille. C'est sûr qu'on est content et qu'on va être attentif , avance Jean Lamarche. D'avoir un projet qui prône de saines habitudes de vie sur notre rivière et qui est rassembleur, de La Tuque à Trois-Rivières, on va toujours être à l'écoute pour ce genre de projet.

Les représentants de l’île Saint-Quentin seront également présents à la rencontre du 1er février.

Des bases solides

Mais pour garantir une relance viable, il faudra tenir les cordons de la bourse bien serrés, croit Marie-Louise Tardif. On ne peut pas reprendre la gestion d'un organisme qui traîne une dette depuis huit, dix ans , reconnaît-elle. C'est vraiment un recadrage et une renaissance de l'organisme.

Il n'y aura pas de déficit cette année et ce sera à la mesure des entrées d'argent. On va faire un bilan et on va tenir le bilan serré. Il n'y aura pas plus de dépenses que de revenus.

Sans s’avancer sur l’identité d’éventuels partenaires financiers, la députée a tout de même confirmé que des entreprises ont été sollicitées. On a des joueurs importants qui se sont montrés intéressés , assure-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La compétition de canots en Mauricie a vu le jour en 1934. Photo : Radio-Canada

Si elle pilote la relance, elle ne sera pas aux commandes de l’événement. Elle préfère se décrire comme une bougie d'allumage et un motivateur . Elle sera là pour aider et soutenir la restructuration entourant l’organisation de la prochaine Classique, qui pourrait d’ailleurs changer d’appellation.

Yvon Laplante, qui était président de la Classique internationale de canots, a salué l’initiative, mais ne fera pas partie de la nouvelle mouture. Je serai spectateur, mais je ne m’impliquerai pas dans la relance de l’événement , a-t-il spécifié.

Avec les informations d’Eugénie Larente-Richer et d’après une entrevue réalisée à l’émission En direct