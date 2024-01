Maria Corina Machado, qui a remporté haut la main la primaire de l'opposition vénézuélienne en vue de la présidentielle de 2024, est pour le moment hors course : la Cour suprême du Venezuela, souvent accusée d'être aux ordres du pouvoir, a confirmé vendredi son inéligibilité.

Mme Machado, 56 ans, est disqualifiée pour 15 ans , écrit la Cour, en jugeant nulle la demande de la candidate, qui contestait son inéligibilité pour irrégularités administratives et trahison, après avoir soutenu les sanctions américaines contre le gouvernement de Nicolas Maduro. L'opposition a toujours refusé ces sanctions, estimant que Mme Machado était innocente.

Le président Nicolas Maduro prend le pire chemin vers des élections frauduleuses , a réagi Mme Machado. Cela n'arrivera pas. Que personne n'en doute, nous irons jusqu'au bout , a-t-elle affirmé sur le réseau X.

Le régime a décidé de mettre fin à l'accord de la Barbade. Ce qui n'est PAS terminé, c'est notre lutte pour la conquête de la démocratie par le biais d'élections libres et équitables.

La décision de la Cour était très attendue, l'opposition – qui avait boycotté la présidentielle de 2018 – et les États-Unis ayant fait de la levée des inéligibilités des opposants un de leurs chevaux de bataille.

Les États-Unis n'ont pas encore réagi à cette décision.

De nombreux observateurs estiment que Mme Machado, une libérale réputée pour sa combativité, peut être capable de rallier derrière elle une opposition souvent divisée par le passé face à Nicolas Maduro, qui briguera un troisième mandat présidentiel.

Le pouvoir a souvent usé du stratagème des inéligibilités pour écarter des rivaux, tant à l'échelle nationale que locale.

La levée de l'inéligibilité des opposants est un des principaux points d'achoppement des négociations entre pouvoir et opposition. L'accord qu'ils ont signé à la Barbade en octobre 2023 avait ouvert la possibilité pour ceux aspirant à se présenter à la présidentielle de 2024, de contester leur inéligibilité. Mme Machado avait présenté un recours dans ce cadre.

L'accord de la Barbade prévoyait aussi que la présidentielle se tiendrait au deuxième semestre de 2024 avec la présence d'observateurs internationaux. Dans la foulée de ces accords, les États-Unis avaient annoncé un assouplissement d'une durée de six mois de leurs sanctions.

Photo : afp via getty images / FEDERICO PARRA

Candidat malheureux en 2012 face à l'ancien président Hugo Chavez, mort en 2013, puis face à l'actuel président Nicolas Maduro en 2013, l'opposant Henrique Capriles, qui avait renoncé à participer aux primaires de l'opposition, a aussi été déclaré inéligible pour une période de 15 ans, en raison d'irrégularités administratives présumées lorsqu'il était gouverneur de l'État de Miranda.

Ce qu'ils ne pourront jamais disqualifier, c'est l'aspiration au changement du peuple vénézuélien. Le rêve d'avoir un pays où la Constitution et les lois sont égales et respectées par tous. Où le gouvernement s'occupe d'assurer le bien-être et la qualité de vie de la population [...]. 2024 doit être l'année du peuple vénézuélien.